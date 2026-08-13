Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RG कर रेप केस: TMC के पूर्व MLA गिरफ्तार, 2 लाशों को पीछे छोड़ जूनियर डॉक्टर का कराया था अंतिम संस्कार

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
Follow us on Google News
share

आपको बता दें कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पीड़िता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के बाद सामने आई है।

RG कर रेप केस: TMC के पूर्व MLA गिरफ्तार, 2 लाशों को पीछे छोड़ जूनियर डॉक्टर का कराया था अंतिम संस्कार
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार। (तस्वीर- फेसबुक)

RG Kar Rape and Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दो साल पुराने मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक निर्मल घोष को पीड़िता के शव का जल्दबाजी में और जबरन अंतिम संस्कार कराने के आरोप में गुरुवार को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष के खिलाफ साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

यह गिरफ्तारी पीड़िता के पिता द्वारा सोमवार को बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत खारदह थाने में दर्ज कराई गई नई शिकायत के आधार पर हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्मल घोष उन तीन मुख्य लोगों में शामिल थे, जिन्होंने परिवार की सहमति के बिना और दबाव बनाकर डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में दाह-संस्कार करवाया था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही रेप और हत्या केस की जांच से अलग है।

CBI कर रही मामले की जांच

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "सीबीआई आरजी कर अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या की मुख्य घटना की जांच कर रही है। वहीं खारदह थाने में दर्ज नई प्राथमिकी पीड़िता के परिवार के उन आरोपों पर आधारित है जिनमें सबूतों को छिपाने के लिए बिना परिजनों की सहमति के आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की बात कही गई है।"

शुभेंदु अधिकारी ने दिए थे आदेश

आपको बता दें कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पीड़िता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री ने अंतिम संस्कार की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस को अलग से नया मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने दाह-संस्कार के दौरान सरकारी फीस माफ किए जाने पर संदेह जताया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि संबंधित दस्तावेजों पर पीड़िता के माता-पिता या परिजनों के बजाय पड़ोसियों के दस्तखत करवाए गए थे।

कतार में लगी लाशों को पीछे छोड़ हुआ था दाह-संस्कार

पुलिस जांच में सामने आया है कि 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसकी पिछली रात उसके साथ बर्बरता और हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद शव को पानीहाटी स्थित श्मशान घाट ले जाया गया। आरोप है कि वहां पहले से कतार में मौजूद दो अन्य शवों को दरकिनार करते हुए प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया। इसके अलावा सहमति पत्र पर परिवार के सदस्यों की जगह पड़ोसियों के हस्ताक्षर लेकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।

कोलकाता पुलिस से मामला ट्रांसफर होने के बाद से सीबीआई रेप और हत्या के मामले की अलग से जांच कर रही है। इस मामले में अदालत द्वारा एक आरोपी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और यह मामला वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
TMC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।