RG कर रेप केस: TMC के पूर्व MLA गिरफ्तार, 2 लाशों को पीछे छोड़ जूनियर डॉक्टर का कराया था अंतिम संस्कार

आपको बता दें कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पीड़िता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के बाद सामने आई है।

RG Kar Rape and Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दो साल पुराने मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक निर्मल घोष को पीड़िता के शव का जल्दबाजी में और जबरन अंतिम संस्कार कराने के आरोप में गुरुवार को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष के खिलाफ साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

यह गिरफ्तारी पीड़िता के पिता द्वारा सोमवार को बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत खारदह थाने में दर्ज कराई गई नई शिकायत के आधार पर हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्मल घोष उन तीन मुख्य लोगों में शामिल थे, जिन्होंने परिवार की सहमति के बिना और दबाव बनाकर डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में दाह-संस्कार करवाया था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही रेप और हत्या केस की जांच से अलग है।

CBI कर रही मामले की जांच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "सीबीआई आरजी कर अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या की मुख्य घटना की जांच कर रही है। वहीं खारदह थाने में दर्ज नई प्राथमिकी पीड़िता के परिवार के उन आरोपों पर आधारित है जिनमें सबूतों को छिपाने के लिए बिना परिजनों की सहमति के आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की बात कही गई है।"

शुभेंदु अधिकारी ने दिए थे आदेश आपको बता दें कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पीड़िता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री ने अंतिम संस्कार की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस को अलग से नया मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने दाह-संस्कार के दौरान सरकारी फीस माफ किए जाने पर संदेह जताया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि संबंधित दस्तावेजों पर पीड़िता के माता-पिता या परिजनों के बजाय पड़ोसियों के दस्तखत करवाए गए थे।

कतार में लगी लाशों को पीछे छोड़ हुआ था दाह-संस्कार पुलिस जांच में सामने आया है कि 9 अगस्त 2024 को 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसकी पिछली रात उसके साथ बर्बरता और हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद शव को पानीहाटी स्थित श्मशान घाट ले जाया गया। आरोप है कि वहां पहले से कतार में मौजूद दो अन्य शवों को दरकिनार करते हुए प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया। इसके अलावा सहमति पत्र पर परिवार के सदस्यों की जगह पड़ोसियों के हस्ताक्षर लेकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई।