Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRG Kar case rape murder convict Sanjay Roy niece found hanging at home
आर जी कर रेप कांड के दोषी की भतीजी की मिली अलमारी से लटकती लाश, दादी ने क्या बताया?

आर जी कर रेप कांड के दोषी की भतीजी की मिली अलमारी से लटकती लाश, दादी ने क्या बताया?

संक्षेप: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के आरोपी संजय रॉय की भतीजी की लाश घर में फंदे से लटकी मिली। जानकारी के मुताबिक वह महज 11 साल की थी। इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया है।

Tue, 21 Oct 2025 04:53 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय की 11 साल की भतीजी ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। मृतका, कक्षा 6 की छात्रा, का शव विद्यासागर कॉलोनी स्थित उसके घर में एक अलमारी में लटका हुआ पाया गया है। छात्रा कथित तौर पर अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी।

जानकारी के मुताबिक घटना के समय पीड़िता की सौतेली मां घर पर नहीं थी। वह दिवाली के लिए पटाखे खरीदने गई थी। लौटने पर, लड़की का नाम कई बार पुकारने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में घर का दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर घुसने पर महिला को लड़की का शव अलमारी से लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस को आत्महत्या का शक

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का मामला बताया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने आगे की छानबीन शुरू कर दी है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा।

ये भी पढ़ें:लड़ाई जारी रहेगी... TMC नेता के मानहानि मुकदमे पर आरजी कर रेप पीड़िता के पिता

पीड़िता की दादी ने क्या बताया?

इधर पीड़िता की दादी ने आत्महत्या के संदेह को पूरा तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने लोकल न्यूज आउटलेट zee24 से कहा है एक 11 साल की लड़की कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि लड़की की मां ने भी कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा, "मुझे अपनी पोती के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या कोई 11 साल की लड़की फांसी लगा सकती है? क्या यह संभव है? उसकी मां ने, मेरे बेटे की पत्नी, ने भी आत्महत्या कर ली थी। फिर बेटे ने अपनी मां की छोटी बहन से शादी कर ली थी।" वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की मानसिक तनाव में थी और घरवाले उसे अक्सर डांटा करते थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Kolkata
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।