Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRevenge for the Babri demolition Dr Shaheen had prepared plan to blast in 6 cities
बाबरी विध्वंस का बदला! डॉक्टर शाहीन ने बना लिया था ‘मिशन D-6’ का पूरा प्लान; डायरी से खुलासा

बाबरी विध्वंस का बदला! डॉक्टर शाहीन ने बना लिया था ‘मिशन D-6’ का पूरा प्लान; डायरी से खुलासा

संक्षेप: फरीदाबाद से गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को आतंकी ‘मैडम सर्जन’ कहते थे। शाहीन की डायरी से पता चला है कि वह मिशन डी-6 पर काम कर रही थी और बाबरी मस्जिद की बरसी पर कई शहरों में ब्लास्ट का प्लान था। 

Mon, 17 Nov 2025 07:44 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'सफेदपोश' आतंकवादियों के मॉड्यूल को लेकर जांच के दौरान लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार की गई लखनऊ की डॉक्टर शाहीन इस पूरे मॉड्यूल की सरगना के तौर पर काम कर रही थी। वह बाकी आतंकियों को लगातार गाइडलाइन्स देती थी। इसके अलावा उसकी डायरी और नोट्स से बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यह मॉड्यूल 6 शहरों को दहलाने की साजिश कर रहा था। इसमें अयोध्या भी शामिल हो सकता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि डॉक्टर शाहीन को बाकी आतंकी 'मैडम सर्जन' कहते थे। जानकारी के मुताबिक शाहीन ही सभी आतंकियों को अलग-अलग शहरों में बम धमाके करने का काम सौंप रही थी। फरीदाबाद में शाहीन के ठिकाने से कई डिजिटल सूबत, नोट्स और डायरियां मिली हैं। उसके दस्तावेजों में इसे 'D-6 मिशन' का नाम दिया गया था। शाहीन ने आतंकियों से संपर्क करने, भर्ती और उनके खर्च की भी देखरेख की जिम्मेदारी ले रखी थी। डॉक्टर शाहीन 2021 से ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी। डॉ. उमर, मुजम्मिल और शाहीन को हैंडलर्स ने बड़ी जिम्मेदारियां दी थीं।

जांच में पता चला है कि विदेश में बैठे आतंकियों ने हवाला के जरिए मुजम्मिल, उमर और शाहीन तक 20 लाख रुपये पहुंचाए थे। इसका इस्तेमाल फोन खरीदने, सुरक्षित ठिकाना तलाशने और भर्तियों में किया जाता था। एजेंसियां शाहीन की बैंकिंग गतिविधियों की भी जांच कर रहा है। इसके अलावा पता लगाया जा रहा है कि क्या उसको पैसे पहुंचाने या फिर ट्रांसफर करने में कोई और भी मदद करता था। शाहीन के कानपुर में तीन अकाउंट. लखनऊ में दो और दिल्ली में दो बैंक अकाउंट हैं।

डॉ. शहीन ने लंबे समय तक कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में भी काम किया था। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच डॉ. शहीन से मिलने वालों, ड्यूटी रोस्टर और अन्य डेटा भी खंगाले जा रहे हैं। डॉ. शहीन के साथ काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि वह डॉ. शाहीन का व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा था। इसके अलावा वह अपना छोटा बच्चा लेकर कॉलेज आती थीं क्योंकि उसका कहना था कि घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शाहीन अपने तलाक के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। दिसंबर 2013 में उसने कैंपस छोड़ा था। शाहीन ने 4 जनवरी को वापस ड्यूटी जॉइन करने की बात कही थी लेकिन फिर वह कभी नहीं लौटी। शाहीन का पता लगाने मेडिकल कॉलेज के दो कर्मचारी दिए गए अड्रेस पर पहुंचे थे लेकिन वह वहां नहीं मिली।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।