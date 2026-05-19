अगले शुभेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के नेता का नाम ले BJP सांसद का बड़ा दावा

10 मई को सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से राज्य की विकास परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था, जिसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा-बेहतर होगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अधिकारी की राह पकड़ सकते हैं और कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर रेड्डी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। बंगाल के सीएम ने साल 2020 में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर भाजपा का दामन थाम लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निजामाबाद सांसद धर्मपुरी अरविंद ने दावा किया है कि रेड्डी भी कांग्रेस छोड़कर पार्टी बदल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने रेड्डी और अधिकारी की तुलना कर दी। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस अगले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार का सामना करेगी। उन्होंने कहा 'कांग्रेस यहां तेलंगाना में 2028-29 में अभूतपूर्व हार का सामना करेगी। वो 1985 और 1994 में भी बुरी तरह हारे थे। 2028-29 में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस हारेगी।'

पीएम मोदी के बयान के बाद अटकलें 10 मई को रेड्डी ने केंद्र सरकार से राज्य की विकास परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था, जिसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा-बेहतर होगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं।

मोदी ने कहा, 'मैं रेवंत जी से कहना चाहूंगा कि मैं आपको उतना ही देने को तैयार हूं जितना केंद्र ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 10 वर्षों के शासनकाल में गुजरात को दिया था। लेकिन मेरी समझ के अनुसार, मुझे आपको यह भी बताना होगा, जिस क्षण मैं ऐसा करूंगा, आपको अभी जो मिल रहा है वह आधा हो सकता है। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ जुड़ें।'

सांसद बोले- रेड्डी को चुनना कांग्रेस की गलती पीएम मोदी के बयान को लेकर अरविंद ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं बीजेपी में सिर्फ एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कनेक्शन है या नहीं। सच में मुझे नहीं मालूम कि अंदर ही अंदर क्या पक रहा है, या फिर वैसा ही कुछ होने वाला है जैसा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।'

अरविंद ने आगे कहा कि कांग्रेस ने रेड्डी को मुख्यमंत्री चुनकर गलती की है। उन्होंने पार्टी के उन सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस में अपने जीवन के कई दशक बिताए हैं।