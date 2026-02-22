रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार को 1000 करोड़ की रखी पेशकश! भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने लिखा कि तेलंगाना के युवा डीएससी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और किसान रायथु भरोसा योजना की राह देख रहे हैं, मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपये गांधी परिवार के लिए जुटाने की बात कर रहे हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के हालिया बयान पर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार को कोई आर्थिक आवश्यकता पड़ती है तो तेलंगाना के कांग्रेस कार्यकर्ता आसानी से 1000 करोड़ रुपये जुटाकर उन्हें दे सकते हैं। यह बयान विकाराबाद के निकट कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया गया, जहां रेड्डी ने गांधी-नेहरू परिवार की तीन पीढ़ियों के देश के लिए बलिदान का जिक्र करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के लिए धन प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तेलंगाना कांग्रेस की ताकत से इतनी राशि इकट्ठा की जा सकती है। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल मच गई है।

भाजपा ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तेलंगाना की जनता के पैसे को गांधी परिवार की फाइनेंशियल जरूरतों के लिए देने की बात कर रहे हैं। सुभाष ने लिखा कि तेलंगाना के युवा डीएससी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और किसान रायथु भरोसा योजना की राह देख रहे हैं, मुख्यमंत्री 1000 करोड़ रुपये गांधी परिवार के लिए जुटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना को कांग्रेस के लिए 10 जनपथ का एटीएम करार दिया, जहां 10 जनपथ सोनिया गांधी के आवास का संकेत है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इसी तरह की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पहले बुनियादी ढांचे और लोन चुकाने के लिए पैसे न होने का दावा करते थे, लेकिन अब गांधी परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाने की बात कर रहे हैं। मालवीय ने सवाल उठाया कि क्या तेलंगाना की कमाई जनकल्याण के लिए है या दिल्ली की एक खानदान की सेवा के लिए? उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार की मांग की जो उनकी आकांक्षाओं, आजीविका और भविष्य को प्राथमिकता दे, न कि हाईकमान की मांगों को। भाजपा ने इसे कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति का प्रमाण बताया।