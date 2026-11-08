'लोमड़ी कभी बाघ नहीं बन सकती', केटी रामा राव के लिए क्या बोल गए रेवंत रेड्डी
मुख्यमंत्री ने केटीआर पर तंज कसते हुए कहा, ‘जिस तरह कोई लोमड़ी अपनी धारियों की नकल करके बाघ नहीं बन सकती, उसी तरह उसकी नकल करने से कोई बाघ नहीं बन जाता। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रेवंत रेड्डी नहीं बन सकता।’
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव पर तीखा हमला बोला है। विकाराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रेवंत रेड्डी नहीं बन सकता। उन्होंने केटीआर की तुलना ऐसे लोमड़ी से की, जो अपनी शक्ल-सूरत बदलकर बाघ बनने की कोशिश करती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसी नेता की नकल करने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। इसके लिए समझ और जनता का भरोसा हासिल करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने केटीआर पर तंज कसते हुए कहा, 'जिस तरह कोई लोमड़ी अपनी धारियों की नकल करके बाघ नहीं बन सकती, उसी तरह उसकी नकल करने से कोई बाघ नहीं बन जाता। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रेवंत रेड्डी नहीं बन सकता। मुझे दाढ़ी बढ़ाने में 50 साल लगे हैं। पता नहीं, उसे थोड़ी समझ हासिल करने में अभी कितने साल और लगेंगे।' मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में रेवंत रेड्डी के इस बयान की जानकारी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि जब तक नेता अपनी सोच और राजनीतिक रवैये में बदलाव नहीं लाएगा, तब तक तेलंगाना की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी।
कांग्रेस और BRS के बीच राजनीतिक टकराव
तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। दोनों दलों के नेता राज्य के विकास, सरकारी कामकाज और नेतृत्व जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे को घेर रहे हैं। इसी बीच रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में बनने वाले रूरल एग्री-रीजन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल हब को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक केंद्र के विकसित होने से इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में इस परियोजना को क्षेत्र के विकास और रोजगार से जोड़कर बताया गया है।
सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी घोषणा की कि शमशाबाद से कोडंगल को जोड़ने वाली रेडियल सड़क का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों के आसपास के इलाकों में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। सरकार का मानना है कि इस सड़क के बनने से कोडंगल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक हब और सड़क परियोजना को क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली योजनाओं के तौर पर पेश किया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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