एक भगवान पियक्कड़ों के, हिंदू देवताओं पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिगड़े बोल; तुरंत माफी की मांग

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयान को लेकर विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म में कई भगवान होने का मजाक उड़ाया है। इसको लेकर भाजपा और बीआरएस ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है।

Tue, 2 Dec 2025 09:04 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयान को लेकर विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म में कई भगवान होने का मजाक उड़ाया है। इसको लेकर भाजपा और बीआरएस ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के सीएम एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में कई भगवान होने की बात का मजाक उड़ाया और यहां तक बोल गए कि हनुमान अविवाहित लोगों के भगवान हैं।

रेड्डी ने कहाकि हिंदू कितने सारे भगवान में विश्वास करते हैं? करीब तीन करोड़? आखिर इतने सारे भगवान क्यों? उन्होंने आगे कहाकि इनके यहां तो अविवाहित लोगों का भी एक भगवान है। जिन लोगों ने दो बार विवाह किया है, उनके लिए एक और भगवान है। वहीं, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक अलग भगवान है। रेवंत रेड्डी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहाकि मुर्गियों की बलि चढ़ाने के लिए दूसरा भगवान और दाल-चावल के लिए दूसरा भगवान। हर ग्रुप का अपना एक अलग भगवान है।

विपक्ष ने की मांगी की मांग
रेवंत रेड्डी के बयान पर जबर्दस्त सियासी उबाल है। भाजपा और बीआरएस ने मुख्यमंत्री पर हिंदू आस्था और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रवीण ने कहाकि रेड्डी के बयान से प्रदेश के सभी हिंदू खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि कांग्रेस और रेवंत रेड्डी में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। सभी बैठकों में वह लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की वजह से है। मुख्यमंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।

वहीं, बीआरएस नेता राकेश रेड्डी ने कहाकि हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाना, आज के दौर में फैशन हो गया है। उन्होंने कहाकि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेवंत रेड्डी इस तरह से बोलते हैं कि यह करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर देता है। उन्हें हिंदू समुदाय से तत्काल माफी मांगनी चाहिए।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब रेड्डी ने हिंदू देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणी की है। पिछले साल भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहाकि भगवान की फोटो लेकर कुछ मांगने वाले भिखारी होते हैं, हिंदू नहीं। उन्होंने कहाकि भगवान को मंदिर में होना चाहिए और भक्ति दिल में होनी चाहिए। ऐसा करने वाले ही सच्चे हिंदू होते हैं। भाजपा पर निशाना साधने हुए रेड्डी ने कहाकि इनके नेता सड़क पर भगवान की फोटो रखकर वोट मांगते हैं।

