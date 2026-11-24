पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने छह साल बाद एक बार फिर साथ हो गए है। आंकड़े बताते हैं कि अलग रहने पर दोनों को नुकसान हुआ, ऐसे में सवाल उठता है कि साथ आने से क्या प्रदेश का सियासी समीकरण बदल जाएंगे।

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने अपना पुराना गठबंधन फिर से जिंदा कर दिया है। मंगलवार को दोनों दलों ने साथ आने का ऐलान किया। छह साल पहले 2020 में तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) छोड़ दिया था। उसके बाद दोनों दल अलग-अलग लड़े और उन्हें नुकसान हुआ। अब जब दोनों फिर साथ आए हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या यह गठबंधन पंजाब के चुनावी समीकरण को बदल सकता है?

गठबंधन टूटने की वजह और नुकसान 2020 में जब केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून लाई, तो पंजाब में बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। अकाली दल ने इन कानूनों के विरोध में एनडीए से नाम वापस ले लिया और गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद दोनों दलों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1996 से 2019 के बीच जब भाजपा और अकाली दल साथ थे, तो उन्होंने 12 चुनावों में से 6 में सबसे ज्यादा विधानसभा या लोकसभा सीटें जीतीं। लेकिन 2020 में गठबंधन टूटने के बाद दोनों की हालत खराब हो गई।

2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को मिलाकर सिर्फ 4.3 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत सीटें मिलीं। यह दोनों दलों का लंबे समय में सबसे खराब प्रदर्शन था। गठबंधन टूटने से पहले भी हालात खराब होने लगे थे। 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों को हार का सामना करना पड़ा था।

पंजाब में अब दो दल नहीं पंजाब आज देश का ऐसा बड़ा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ दो दलों के बीच नहीं चलती। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां का मीडियन इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स (ENOP) 3.23 रहा। यह उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है, जहां कम से कम सात लोकसभा सीटें हैं। ENOP यह बताता है कि एक इलाके में वोट कितने दलों में बंटे हैं। जितना ज्यादा बिखराव, उतना ज्यादा ENOP। उदाहरण के लिए, अगर तीन दलों को 40, 35 और 25 प्रतिशत वोट मिलें, तो ENOP 2.9 होता है। अगर वोट 80, 15 और 5 प्रतिशत में बंटें, तो ENOP 1.5 हो जाता है। 2007 में पंजाब का मीडियन ENOP सिर्फ 2.4 था। यह बिखराव मुख्य रूप से 2014 में आम आदमी पार्टी के आने और बाद में भाजपा-अकाली दल के अलग होने से बढ़ा।

कांग्रेस को मिला फायदा राजनीतिक बिखराव के चलते कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें जीतीं। उसे सिर्फ 26 फीसदी वोट मिले, फिर भी इतनी सीटें मिल गईं। यह अनुपात काफी अच्छा रहा। कांग्रेस के लिए इतने कम वोट शेयर के साथ इतनी सीटें जीतना बड़ी बात थी।

अगर 2024 में लोकसभा सीटों के स्तर पर भाजपा और अकाली दल के वोट जोड़ दिए जाएं, तो तस्वीर काफी बदल जाती है। विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो यह काल्पनिक गठबंधन 32 प्रतिशत वोट शेयर और 48.7 प्रतिशत सीट शेयर के साथ खत्म होता। यानी दोनों दल साथ होते तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती थी।

गठबंधन के फायदे और चुनौतियां अंकों और आंकड़ों के हिसाब से भाजपा और अकाली दल का फिर से साथ आना दोनों के लिए फायदेमंद दिखता है। अलग-अलग लड़ने पर वे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन साथ रहने पर उनकी ताकत बढ़ सकती है। हालांकि राजनीति सिर्फ हिसाब-किताब से नहीं चलती। किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों के बीच काफी मनमुटाव और नाराजगी पैदा हुई थी। पंजाब के कई किसान आज भी भाजपा से नाराज हैं। यह नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसलिए गठबंधन के बावजूद कुछ इलाकों में दोनों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।

इसके बावजूद राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर गठबंधन सही तरीके से काम करता है, तो पंजाब का चुनावी मुकाबला नया मोड़ ले सकता है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी चल रही है। गठबंधन की घोषणा होने तक कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा था। अब भाजपा-अकाली दल के साथ आने से कांग्रेस पर दबाव बढ़ सकता है।