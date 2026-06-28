हज से लौटते कपल को विमान में चढ़ने से रोका, अब विमान कंपनी को चुकाना होगा हर्जाना
हज यात्रियों को विमान में न चढ़ने देने का खामियाजा एयरलाइंस कंपनी को हर्जाना चुकाकर भरना पड़ा है। यह मामला है श्रीनगर का। यहां से हज यात्रा पर गए एक कपल को पिछले साल लौटते वक्त विमान में नहीं चढ़ने दिया गया।
हज यात्रियों को विमान में न चढ़ने देने का खामियाजा एयरलाइंस कंपनी को हर्जाना चुकाकर भरना पड़ा है। यह मामला है श्रीनगर का। यहां से हज यात्रा पर गए एक कपल को पिछले साल लौटते वक्त विमान में नहीं चढ़ने दिया गया। जबकि उनके पास वैध बोर्डिंग पास भी था। इसके चलते इस कपल को दिल्ली एयरपोर्ट पर रात गुजारनी पड़ी थी और बाद में दूसरा टिकट बुक करके वापस श्रीनगर आना पड़ा था। अब श्रीनगर की उपभोक्ता अदालत ने कपल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, उन्हें 62 हजार रुपए का हर्जाना दिए जाने का आदेश सुनाया है।
शिकायत में क्या बताया
श्रीनगर की उपभोक्ता अदालत में यह शिकायत गुलाम नबी फाफू ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह और उनकी पत्नी, राजा बेगम को 8 जुलाई, 2024 को दिल्ली से श्रीनगर की स्पाइसजेट फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। जबकि वह चेक-इन से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके थे और बोर्डिंग गेट पर भी समय पर पहुंच चुके थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रेसीडेंट डॉक्टर फराह दीबा और मेंबर शबनाम मुंशी ने पाया कि कपल को अगली सुबह इंडिगो की फ्लाइट का नया टिकट 13,450 रुपए में खरीदना पड़ा था।
आयोग ने क्या कहा
फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहाकि इस मामले में दूसरे पक्ष स्पाइसजेट, न सिर्फ सेवा में कटौती का जिम्मेदार है, बल्कि शिकायकर्ता के खिलाफ गलत व्यापारिक तौर-तरीके अपना रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आगे यह भी कहा गया कि स्पाइसजेट के इस रवैये के चलते शिकायतकर्ता को घनघोर मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। शिकायत के मुताबिक, फाफू और उनकी पत्नी हज यात्रा पूरी करने के बाद श्रीनगर लौट रहे थे। उनके बेटे ने दिल्ली से शाम 6:45 बजे उड़ान भरने और 8:20 बजे श्रीनगर पहुंचने वाली स्पाइसजेट की टिकट बुक की थी।
वजह भी नहीं बताई
कपल का कहना था कि वे उड़ान से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंचे, चेक-इन की प्रक्रिया पूरी की। अपना सामान सौंपा और बोर्डिंग पास प्राप्त करने के बाद बोर्डिंग गेट की ओर बढ़े। बोर्डिंग शुरू होने पर वो अपने पास के साथ गेट की ओर बढ़े लेकिन उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। फाफू ने आयोग को बताया कि बार-बार पूछने के बावजूद एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें बोर्डिंग से मना करने की कोई वजह नहीं बताई।
शिकायतकर्ता ने आगे यह भी आरोप लगाया कि रसूखदार लोग उनकी जगह फ्लाइट में बैठे थे और उनका बोर्डिंग पास एयरलाइन ने रद्द कर दिया था। यहां तक कि उनका चेक-इन सामान भी कई घंटे बाद वापस दिया गया। उस वक्त तक श्रीनगर के लिए कोई भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उन्हें एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।