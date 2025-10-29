Hindustan Hindi News
पंजाब के एक और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी नपे, हेरोइन तस्करी का झूठा केस बनाने के आरोप में गिरफ्तार

Wed, 29 Oct 2025 06:15 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
रिश्वत केस में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी रशपाल सिंह को हेरोइन तस्करी से जुड़े एक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। रशपाल सिंह दो साल पहले रिटायर हुए हैं। आठ साल पहले अमृतसर के एक व्यक्ति पर एक किलो हेरोइन का फर्जी केस दायर किया था। इसी मामले में रशपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

चार्जशीट में उनके अलावा इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह व बलविंदर सिंह, थानेदार कुलविंदर सिंह, थानेदार सुरजीत सिंह, थानेदार कुलबीर सिंह, थानेदार बेअंत सिंह, कुलवंत सिंह और हवलदार हीरा सिंह के नाम भी शामिल हैं।

आरोपी को छोड़ दिया, दूसरे को फंसा दिया

रशपाल सिंह जब एसटीएफ चीफ थे तो उनकी टीम ने साल 2017 में गुरजंट सिंह उर्फ सोनू नाम के व्यक्ति से एक किलो हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने हेरोइन की यह खेप बलविंदर सिंह के नाम पर दिखा दी और गुरजंट सिंह को रिहा कर दिया। पुलिस ने बलविंदर सिंह को फंसाने के लिए फर्जी कहानी बनाई थी। बलविंदर सिंह को रशपाल सिंह की टीम ने 3 अगस्त 2017 को सिविल अस्पताल पट्टी तरनतारन से गिरफ्तार किया था। बाद में उस पर एक किलो हेरोइन का केस दर्ज कर लिया था। उस पर पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाने के भी आरोप लगाए गए। तीन अन्य आरोपियों के नाम मामले में जोड़ दिए थे।

बलविंदर के खिलाफ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में बताया था कि भौर सिंह नाम के आरोपी के खेतों में हेरोइन की एक और खेप दबी है। इसके बाद पुलिस को खेत से चार किलो 530 ग्राम हेरोइन, एक पिस्टल, तीन मैगजीन और 56 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बलविंदर सिंह, मेजर सिंह और भौर सिंह के खिलाफ अमृतसर की अदालत में चार्जशीट पेश की। वहीं, बलविंदर सिंह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की लेकिन इसमें गुरजंट सिंह का जिक्र नहीं था, जिससे शक गहरा गया।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच

इस पर बलविंदर सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 में मामले की जांच के लिए डीजीपी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रमोद बान को कहा। जांच में डीजीपी की तरफ से बलविंदर सिंह की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन का डाटा दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सवाल खड़े हुए और जनवरी 2021 को हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में एसटीएफ के एआईजी रशपाल सिंह सहित 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

