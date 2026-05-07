क्यों डर गई है AIDMK? 15 विधायकों को भेज दिया पुडुचेरी के रिजॉर्ट; थालापति के साथ जा सकते हैं कई विधायक!
विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस कवायद के बीच एआईएडीएमके ने 15 विधायकों को पुडुचेरी के रिजॉर्ट में भेज दिया है।
तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। टीवीके जहां एक ओर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है, वहीं डीएमके और एआईडीएमके भी सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती हैं। तमिलनाडु में अब रिजॉर्ड पालिटिक्स भी शुरू हो गई है। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर चल रही कवायद के बीच एआईएडीएमके के 15 विधायक पुडुचेरी के रिजॉर्ट में भेज दिए गए हैं।
किस बात का है डर
टीवीके तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए, लेकिन टीवीके के पास सिर्फ 108 विधायक हैं। इस दौरान कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बावजूद बहुमत हासिल नहीं हो रहा है। ऐसे में टीवीके डीएमके और एआईडीएमके के विधायकों से संपर्क कर उन्हें तोड़ने का प्रयास कर सकती है। इस दौरान एआईएडीएमके विधायकों के एक गुट ने टीवीके को समर्थन देने के लिए पार्टी के सामने बात रखी है। इसी आशंका के बीच एआईएडीएमके ने अपने 15 विधायकों को पुडुचेरी के रिजॉर्ट में भेज दिया है। यहां एआईएडीएमके ने रिजॉर्ट में 20 कमरे बुक किए हैं।
TVK का समर्थन चाहता है AIDMK का एक गुट
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एआईडीएमके में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके के विधायकों का एक गुट टीवीके के साथ जाने को तैयार है। इसी तरह डीएमके और एआईएडीएमके के भी साथ आने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां बैक चैनल से सरकार बनाने पर बातचीत कर रही हैं। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि डीएमके के पास 59 और एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं। दोनों को मिलाकर कुल 106 विधायक ही पूरे हो पाएंगे।
टीवीके चीफ विजय ने पहले ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालांकि, गवर्नर ने उन्हें 118 विधायकों के समर्थन का सबूत लाने को कहा है। इस समय विजय थालापति को 112 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस के समर्थन मिल जाने के बाद भी टीवीके चीफ तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से पीछे रह जा रहे हैं। ऐसे में एआईएडीएमके के एक गुट के विधायकों का टीवीके को समर्थन देने का मन बना लेना एक दिलचस्प मोड़ हो सकता है। फिलहाल तमिलनाडु में अभी किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार को लेकर स्पष्टता सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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