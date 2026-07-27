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CJP आंदोलन की चिंगारी बुझी नहीं, युवाओं से जुड़े एक और मुद्दे पर प्रोटेस्ट का ऐलान; टेंशन में सरकार?

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद एक और आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। यह आंदोलन आरक्षण हटाने को लेकर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसका हैंडल बन चुका है।

Reservation Hatao Andolan
सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन तेजी से पकड़ रहा रफ्तार।

कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद एक और आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। यह आंदोलन आरक्षण हटाने को लेकर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसका हैंडल बन चुका है। इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही वक्त में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हैंडल पर 4.6 मिलियन फॉलोवर्स जुट चुके हैं। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी। फिर यह मुहिम जमीन पर उतरी और आखिर नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है।

बीआर अंबेडकर से लिया स्लोगन

अब सोशल मीडिया पर ही आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। खास बात यह है कि इसके लिए स्लोगन भी बीआर अंबेडकर से ही लिया गया है। इसका स्लोगन है, ‘एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गनाइज’। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह से जनता का आंदोलन है और इसका किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है। इंस्टाग्राम पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के अकाउंट से 109 पोस्ट की गई हैं। इस अकाउंट से सिर्फ भारतीय सेना को फॉलो किया गया है। वहीं, फॉलोवर्स की संख्या 4.6 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके बायो में लिखा है, ‘उन नागरिकों द्वारा समर्थित, जो मानते हैं कि सुधार को एक आवाज की जरूरत है।’

सारी जाति एक समान

इसके अलावा इस पर हिंदी में लिखा है, ‘सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान’। एक पोस्ट में लिखा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। बहुत से नागरिकों की तरह हम भी मानते हैं कि सरकार का एक बदलाव, आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। भाजपा ऐसा करने में सफल नहीं रही है। इसके बजाए, आरक्षण की राजनीति और ज्यादा बढ़ती ही चली गई। हमारा निष्कर्ष बहुत सिंपल है। दलगत राजनीति से इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। हमारा फोकस पॉलिसी है, पार्टी नहीं। हमारा आंदोलन सभी राजनीतिक दलों से आजाद है।

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क्या है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की मांग

रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने अपनी कुछ मांग भी रखी हैं। इसका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना है। साथ ही यह भी कहना है कि सरकार को रोजमर्रा की सार्वजनिक जिंदगी में जाति को मान्यता देना बंद कर देना चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का कहना है कि किसी की पहचान ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, एससी, एसटी के रूप में नहीं होनी चाहिए।

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साथ ही यह भी मांग उठाई गई है कि जाति दिखाने को अवैध घोषित किया जाए। समूह ने आगे कहाकि नागरिकों को सामान्य सरकारी फॉर्म, शैक्षिक प्रवेश, रोजगार आवेदन या अन्य सार्वजनिक प्रक्रियाओं में जाति दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आगे कहा गया है कि हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य, ‘एक राष्ट्र, एक पहचान, भारतीय’ है।

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ई20 जनता पार्टी

इस बीच ई-20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयार तेज हो गई है। कुछ लोगों ने ‘ई-20 जनता पार्टी’ के नाम से सोशल मीडिया पर लामबंदी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के दो प्रमुख मंचों पर इस हैंडल पर 80 हजार से अधिक फॉलोअर जुड़ चुके हैं। ई-20 पेट्रोल को लेकर देशभर में कुछ समय पहले तक तीखी बहस जारी थी। वाहनों को कथित नुकसान के दावों के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निशाने पर थे। हालांकि, इसी बीच नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के आंदोलन से पिछले कुछ दिन से यह मामला ठंडा पड़ गया था। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी के आंदोलन की समाप्ति के बाद एक बार फिर ई-20 पर लामबंदी तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस मोर्चाबंदी के लिए सीजेपी की तरह ही सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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CJP Protest Cockroach Janta Party
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