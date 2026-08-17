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मेडिकल छात्रों में खुदकुशी के विचार आम लोगों से ज्यादा, शोध रिपोर्ट में किया गया दावा

By Ankit Ojha
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एक शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आम लोगों से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के मन में खुदकुशी के विचार आते हैं। लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे। लेकिन जब यही डॉक्टर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वे बेहद मुश्किल दौर से गुजरते हैं।

Medical Student
मेडिल स्टूडेंट्स को ज्यादा होता है डिप्रेशन

लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे। लेकिन जब यही डॉक्टर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वे बेहद मुश्किल दौर से गुजरते हैं। मेडिकल छात्रों को विभिन्न कारणों से लंबे समय तक तनाव का सामना करना पड़ता है जिसके चलते उन्हें कई बार आत्महत्या तक के विचार आते हैं। चिंताजनक बात यह है कि इस मामले में उनकी स्थिति आम लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक है।

मेडिकल के छात्र मुश्किल दौर से गुजरते हैं

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 37 हजार मेडिकल छात्रों से उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात की गई: इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा मेडिकल छात्रों में बढ़ते तनाव के अध्ययन के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। 2024 में इस टास्क फोर्स ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत 37 हजार मेडिकल छात्रों से उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात की। इनमें एमबीबीएस और पीजी के छात्र शामिल थे।

27 फीसदी छात्र मानसिक समस्या से जूझ रहे

रिपोर्ट के अनुसार, 27.8 फीसदी एमबीबीएस छात्र किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। इनमें से 16.2 प्रतिशत ने माना कि उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। जबकि पीजी कर रहे मेडिकल छात्रों में 15.3 फीसदी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे थे। पीजी कर रहे 31.2 फीसदी छात्रों ने माना कि उनके मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं। आम लोगों पर हुए अध्ययन की बात करें तो 10.6 प्रतिशत लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं।

टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस खतरे से निपटने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें सप्ताह में अधिकतम 74 घंटे की ड्यूटी, शिक्षकों को प्रशिक्षण, एमबीबीएस पाठ्रयक्रम में मानसिक रोगों की पढ़ाई और छात्रों को उचित भुगतान करने की सिफारिश की थी। साथ ही हर पखवाड़े इन उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की सिफारिश भी की थी। इन्हें देश भर में लागू किया गया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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