गणतंत्र दिवस पर खास पहल, लोगों को परोसे गए कैदियों की ओर से बनाए गए फूड आइटम

संक्षेप:

यह पहल कर्नाटक कारागार और सुधार सेवा विभाग के नव संकल्प कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कैदियों का पुनर्वास और उन्हें रिहाई के बाद के बेहतर जीवन के लिए तैयार करना है। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा है।

Jan 26, 2026 03:03 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
बेंगलुरु में परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार के कैदियों की ओर से तैयार किए गए बेकरी उत्पाद मानेकशॉ परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परोसे गए। नाश्ते के पैकेट में बिस्कुट, नमकीन और कपकेक के साथ-साथ सूखे मेवे भी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचसीएल ने कैदियों को प्रशिक्षण देने और जेल के अंदर निर्मित बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जेल अधिकारियों के साथ साझेदारी की है।

यह पहल कर्नाटक कारागार और सुधार सेवा विभाग के नव संकल्प कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कैदियों का पुनर्वास और उन्हें रिहाई के बाद के बेहतर जीवन के लिए तैयार करना है। पुलिस महानिदेशक (जेल और सुधार सेवा) आलोक कुमार ने कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जेल में बने उत्पादों को शामिल किया गया। यह कैदियों को मानवीय रूप देने और उन्हें जेल की दीवारों से परे जीवन के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम है।

पाक कला दिखाने के लिए एक प्रमुख मंच

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल ने कैदियों की ओर से विकसित पाक कला कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान किया। उनकी ओर से बनाए गए व्यंजनों को राज्य के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों और उपस्थित लोगों को परोसा गया। दूसरी ओर, केरल के संग्रहालय एवं पुरातत्व मंत्री रामचंद्रन कदनप्पल्ली सोमवार को कन्नूर पुलिस मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बेहोश हो गए। कांग्रेस (सेकुलर) के प्रदेश अध्यक्ष और कन्नूर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कदनप्पल्ली गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदेश दे रहे थी। इस समय डीएससी बैंड, पुलिस, उत्पाद शुल्क, जेल, एनसीसी, एसपीसी, स्काउट्स और गाइड्स और जूनियर रेड क्रॉस सहित 24 प्लाटून की परेड का निरीक्षण करने के बाद वह बेहोश हो गए।

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka Bengaluru Republic Day
