Republic Day 2026 LIVE: 'विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है'; गणतंत्र दिवस पर PM मोदी का संदेश

Republic Day 2026 LIVE: भारत 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार 26 जनवरी को मनाने जा रहा है। दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और महिला सशक्तीकरण समेत कई मुद्दों पर बात की और वंदे मातरम् तथा देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में शांति का संदेश फैला रहा है, जो मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन हैं मुख्य अतिथि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की थी। यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेता सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। मंगलवार को शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर निर्णायक घोषणा करेंगे। साथ ही एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते और भारतीय पेशेवरों की आवाजाही के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। परेड में दिखेगी भारत की ताकत राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर सोमवार को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ब्रह्मोस और आकाश हथियार प्रणालियां, गहन मारक क्षमता वाला ‘सूर्यास्त्र’ रॉकेट लॉन्चर प्रणाली और अर्जुन युद्धक टैंक मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस परेड में पहली बार नवगठित ‘भैरव लाइट कमांडो’ बटालियन और शक्तिबन रेजिमेंट, ज़ांस्कर पोनी और बैक्ट्रियन ऊंट हिस्सा शामिल होंगे।

26 Jan 2026, 09:17:02 AM IST Republic Day 2026 LIVE: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्या कहा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गणतंत्र दिवस पर कहा, '77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती के लाखों वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने राष्ट्र रक्षा, निर्माण, उसकी प्रगति एंव गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के स्वरूप में खड़ा है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही मैं सभी संविधान निर्माताओं विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर और तीन महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।'

26 Jan 2026, 09:02:37 AM IST Republic Day 2026 LIVE: गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई दी है। सोमवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।' उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। यह पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः। अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातन्त्र्यसाधनम्॥

26 Jan 2026, 08:54:30 AM IST Republic Day 2026 LIVE: देशभर में शुरू हुआ ध्वजारोहण Republic Day 2026 LIVE: तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। RSS नागपुर महानगर संघचालक राजेश लोया ने RSS मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

26 Jan 2026, 08:50:29 AM IST Republic Day 2026 LIVE: भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी Republic Day 2026 LIVE: भारतीय नौसेना की टुकड़ी 144 युवा अधिकारियों और जवानों की होगी, जिसका नेतृत्व कॉन्टीजेंट कमांडर के तौर पर लेफ्टिनेंट करन नाग्याल करेंगे, जबकि लेफ्टिनेंट पवन कुमार गांडी, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्वेरेरिया प्लाटून कमांडर के तौर पर करेंगे। इसके बाद नौसेना की झांकी होगी, जो ‘मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना’ विषय का जीवंत चित्रण करेगी। इस झांकी में पांचवीं शताब्दी ईस्वी की पारंपरिक नौका शामिल होगी, जिसे अब आईएनएसवी कौंडिन्य नाम दिया गया है। साथ ही अग्रणी स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म, जैसे विमान वाही पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि भी शामिल होंगे।

26 Jan 2026, 08:14:24 AM IST Republic Day 2026 LIVE: क्या होगा खास Republic Day 2026 LIVE: पहली बार, परेड में भारतीय सेना का चरणबद्ध 'बैटल ऐरे फॉर्मेट' प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें हवाई घटक भी शामिल होगा। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेश निर्मित बख्तरबंद हल्का विशेष वाहन शामिल होगा। अधिकारियों ने बताया कि हवाई सहायता स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण, रुद्र, प्रहार फॉर्मेशन में प्रदान करेंगे। ये युद्धक्षेत्र की रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद, सलामी मंच के सामने से टी-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन अपाचे एएच-64ई और आसमान में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर गुजरेंगे।

26 Jan 2026, 07:36:08 AM IST Republic Day 2026 LIVE: वीरों से सजेगी धरती Republic Day 2026 LIVE: सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गौरवशाली विजेता भी इसमें शामिल होंगे। इस दल में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) योगेंद्र सिंह यादव (सेवानिवृत्त) और सूबेदार मेजर संजय कुमार शामिल होंगे। अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सी. ए. पिथावालिया (सेवानिवृत्त) और कर्नल डी. श्रीराम कुमार भी दल का हिस्सा होंगे। परेड में यूरोपीय संघ (ईयू) की एक छोटी सैन्य टुकड़ी भी शामिल होगी।

26 Jan 2026, 07:12:25 AM IST Republic Day 2026 LIVE: परेड की होगी धमाकेदार शुरुआत Republic Day 2026 LIVE: करीब 100 सांस्कृतिक कलाकार परेड की शुरुआत करेंगे, जिसका विषय ‘विविधता में एकता’ होगा। यह परेड संगीतमय वाद्यों का भव्य प्रदर्शन होगी जो देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगी। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के ध्वज फॉर्मेशन में चार एमआई-17 चार हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। इसके बाद परेड की शुरुआत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेंगी। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भावनिश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, दिल्ली एरिया करेंगे, जो दूसरे पीढ़ी के अधिकारी हैं।

26 Jan 2026, 06:48:45 AM IST Republic Day 2026 LIVE: भारत दिखाएगा अपनी ताकत Republic Day 2026 LIVE: भारत सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस दौरान हाल ही में गठित सैन्य इकाइयों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का थीम ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अगुवाई करेंगी, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और लगभग 90 मिनट तक चलेगा।

26 Jan 2026, 06:27:39 AM IST Republic Day 2026 LIVE: कैदियों के लिए सजा में छूट की घोषणा Republic Day 2026 LIVE: दिल्ली सरकार ने रविवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पर कुछ श्रेणियों के दोषियों की सजा माफ करने की घोषणा की, जिसका लाभ दो हजार से अधिक कैदियों को मिलेगा। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह छूट दिल्ली की अदालतों द्वारा सजा सुनाए गए दोषियों और 26 जनवरी तक जेल में बंद कैदियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन लागू होगी। इस संबंध में जारी एक बयान के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु की और 10 वर्ष से अधिक की सजा काट रही महिला कैदियों को 90 दिन की छूट मिलेगी, जबकि पांच वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की सजा काट रही महिलाओं को 60 दिन की छूट मिलेगी।

26 Jan 2026, 06:00:47 AM IST Republic Day 2026 LIVE: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी Republic Day 2026 LIVE: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधि को लेकर सशस्त्र सीमा बल (SSB) को मिली विशिष्ट जानकारी के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी के सेनानायक गंगा सिंह उदावत ने रविवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि ऐसी विशिष्ट सूचना मिली है कि 26 जनवरी को देश विरोधी तत्व कुछ हरकत कर सकते हैं। इसके मद्देनजर एसएसबी जवान सीमा से सटे सड़क, जंगल, पगडंडियों व जलीय क्षेत्र में चौबीसों घंटे सतर्कता बरत रहे हैं। एसएसबी की ‘फ्लड यूनिट’ नदियों में दिन-रात गश्त कर रही है। सीमा पर ‘डाग स्क्वायड’, ‘फेस डिटेक्टर डिवाइस’, ‘वाच टावर’ तथा पूरा तंत्र मुस्तैद होकर सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरत रहा है।

26 Jan 2026, 05:46:19 AM IST Republic Day 2026 LIVE: परेड में 40 देशों के भिक्षु गणमान्य अतिथि होंगे Republic Day 2026 LIVE: संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'वैश्विक बौद्ध सम्मेलन' में भाग लेने वाले 40 देशों के भिक्षुओं का एक बड़ा समूह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के "गणमान्य अतिथियों" में शामिल है। यह सम्मेलन 24 से 25 जनवरी को 'इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन' (आईबीसी) द्वारा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया।