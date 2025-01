LIVE Updates रिफ्रेश

Republic Day 2025 LIVE: 76वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ से दुनिया देखेगी भारत की ताकत

76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रविवार को कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता, समानता, विकास और सैन्य कौशल का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

New Delhi: India Gate illuminated with tri-colour lights on the eve of Republic Day, in New Delhi, Saturday, Jan. 25, 2025. (PTI Photo)(PTI01_25_2025_000567B)