गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली में पहले से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है। राजधानी दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है। कई जगहों पर रास्तों को डायवर्ट किया गया है।

Delhi: Security tightened in the national capital; visuals from ITO, Yamuna Bridge and Subramaniam Bharti Marg areas.#RepublicDay pic.twitter.com/qxz6TlqIoC