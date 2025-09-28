बाल विवाह मामलों में इस राज्य में तेजी से गिरावट, महाराष्ट्र और बिहार को कैसे छोड़ा पीछे

रिपोर्ट में कहा गया, 'असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें एक योजना शामिल है, जो शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और विवाह में देरी के लिए प्रोत्साहन को मजबूत करती है।'

असम में बाल विवाह की संख्या में तेजी से कमी दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से 5 राज्यों में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के बीच यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें पुलिस शिकायतों और गिरफ्तारियां का भी जिक्र है, जिसे बाल विवाह को समाप्त करने में सबसे प्रभावी उपायों में से एक बताया गया है। 'टिपिंग पॉइंट टू जीरो: एविडेंस टुवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया' नाम से यह रिपोर्ट हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइड इवेंट में जारी की गई। इसे सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन (सी-लैब) ने तैयार किया है, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पार्टनर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक पहल है।

रिपोर्ट के अनुसार, असम बाल विवाह में कमी के मामले में देश में सबसे आगे है, जहां पिछले तीन वर्षों में लड़कियों के बीच 84 प्रतिशत और लड़कों के बीच 91 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में लड़कियों के बीच 69 प्रतिशत और लड़कों के बीच 72 प्रतिशत की कमी आई है। सर्वे किए गए पांच राज्यों में लड़कियों के बीच बाल विवाह में कमी के मामले में असम के बाद महाराष्ट्र और बिहार (70 प्रतिशत प्रत्येक), राजस्थान (66 प्रतिशत) और कर्नाटक (55 प्रतिशत) का स्थान है।