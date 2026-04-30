रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर समय सीमा हटाओ; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- कानून में करें बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी गर्भपात कराने के लिए कोई गर्भधारण अवधि संबंधी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी गर्भपात कराने के लिए कोई गर्भधारण अवधि संबंधी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ( CJI ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 30 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति वाले हालिया आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट कहा कि कानूनी ढांचा समय के साथ विकसित होना चाहिए और बलात्कार पीड़िताओं की गरिमा व मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कृपया अपने कानून में संशोधन करें कि बलात्कार या ऐसे मामलों में गर्भावस्था होने पर समय सीमा लागू न हो। कानून को समय के साथ तालमेल बिठाते हुए सुसंगत होना चाहिए।
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय पीड़िता को सात महीने की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि, AIIMS की मेडिकल टीम ने अदालत को बताया कि 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने पर गंभीर विकृतियों वाला जीवित शिशु पैदा होने की संभावना है। साथ ही नाबालिग मां को दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम, यहां तक कि भविष्य में प्रजनन क्षमता खोने का खतरा भी हो सकता है। AIIMS ने इन्हीं आधारों पर उपचारात्मक याचिका दायर की थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने AIIMS का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि इस चरण में गर्भपात चिकित्सकीय रूप से उचित नहीं है और गर्भावस्था जारी रखना बच्चे के हित में बेहतर होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी निर्णय से पहले नाबालिग और उसके माता-पिता को पूर्ण चिकित्सकीय परिणामों की काउंसलिंग दी जाए।
पीठ ने AIIMS के रुख पर जताई सख्त आपत्ति
पीठ ने AIIMS के रुख पर सख्त आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह फैसला नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता का है, न कि राज्य या किसी चिकित्सा संस्थान का। उन्होंने कहा कि अनचाही गर्भावस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती। सोचिए, वह बच्ची है। उसे अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं। यह बाल यौन शोषण का मामला है। पीड़िता को जीवन भर मानसिक आघात और पीड़ा झेलनी पड़ेगी।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अपने नागरिकों का सम्मान करें। माता-पिता को आंकड़े दिखाएं। अगर वे बच्चे को रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य खतरे में है तो वे निर्णय लेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को गर्भवती महिला से विकल्प छीनने का अधिकार नहीं है और सरकार व नागरिकों के बीच टकराव पैदा नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि नाबालिग और उसके माता-पिता को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद निर्णय लेने की छूट होगी। अगर वे कोई रास्ता चुनते हैं तो अदालत उस पर विचार करेगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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