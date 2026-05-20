माफी मांगें राहुल गांधी; 'PM गद्दार' वाली टिप्पणी पर आगबबूला भाजपा, कहा- उनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई, नक्सलवाद को खत्म किया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने कहा कि गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 'गद्दार' कहकर संबोधित किया है। उनके इस तीखे और विवादित बयान के बाद देश की राजनीति में भारी बवाल खड़ा हो गया है। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए विदेशी कठपुतली बन गए हैं, जिसका कंट्रोल पाकिस्तान में है। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अराजकतावादी मानसिकता का प्रतीक बताया है। नितिन नवीन ने कहा कि गांधी की टिप्पणियाँ देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश से माफी मांगें।

भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं।" उन्होंने गांधी की टिप्पणियों को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हैं। नवीन ने पूछा, "जिस व्यक्ति ने आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई, नक्सलवाद को खत्म किया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे?" उन्होंने मांग की कि गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में दूसरी तरफ, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल करके भारत की जनता का अपमान किया है। भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी ने PM मोदी का अपमान करके और उनके लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल करके इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान और अन्य राष्ट्र-विरोधी ताकतों के हाथ में है।"

PM OBC हैं, इसलिए हमेशा उनका अनादर हो रहा भाजपा के दूसरे प्रवक्ता, शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर उन पर हमला बोला है। पूनावाला ने कहा, “कांग्रेस 'मोहब्बत की दुकान' होने की बात तो करती है, लेकिन यही उनकी असली पहचान है। उन्होंने हमेशा PM मोदी का अनादर किया है, और उनकी माँ का भी अपमान किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री OBC पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा उनका अनादर किया है।”

राहुल ने कहा क्या था? बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी टिप्पणी की थी और उन्हें गद्दार बताया है। राहुल ने रायबरेली के धुलवारी गांव में वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंभी अमित शाह की बात करेंगे तो उनसे आप उसने खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने को काम किया है। आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है। आपने अंबेडकर पर हमला किया है।”