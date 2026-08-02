कोर्ट रूम में जज की कही बातें व्यक्तिगत नहीं हो सकती हैं; CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा
CJI सूर्यकांत ने कहा कि सार्थक संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं, संस्थाएं मजबूत होती हैं और निष्पक्षता और संविधान के दायरे में रहते हुए अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है।
CJI Surya Kant: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जजों के द्वारा कही गई बातों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक जज जब पीठ संभालते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और निजी विचारों को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कही गई बातें न तो किसी जज की निजी राय होती हैं और न ही वे अदालत के अंतिम फैसले का संकेत होती हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों के प्रतिनिधियों से लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा से पहले CJI सूर्यकांत ने ये बातें कही हैं।
CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामलों की सुनवाई और फैसला सुनाते समय जज केवल संविधान और कानून का ध्यान रखते हैं। पूरी तरह से तटस्थ होकर अपना फैसला सुनाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया को समझाते हुए उन्होंने कहा कि अदालत में की गई टिप्पणियों को जज की व्यक्तिगत राय या अदालत के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
जज क्यों पूछते हैं तीखे सवाल?
मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में बहस के महत्व को समझाते हुए कहा कि जज अक्सर तीखे सवाल पूछते हैं, अस्थायी टिप्पणियां करते हैं या कोई काल्पनिक बात सामने रखते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वकीलों की दलीलों की गहराई को जांचा जा सके और मामले में पूरी स्पष्टता मिल सके। CJI ने इसे कोर्टरूम क्राफ्ट बताते हुए कहा कि जज कई बार बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया की मांग होती है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी विरोधी पक्षों के दृष्टिकोण की पूरी तरह जांच की जाए।
सिर्फ फैसलों से बोलती हैं अदालतें
सीजेआई ने कहा कि अदालतें अंततः अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से ही बोलती हैं। मौखिक बहसें केवल मुद्दों को गहराई से समझने और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने का जरिया हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सुनवाई के दौरान बोले गए किसी एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द को अगर संदर्भ से अलग करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से एक गलत धारणा पैदा कर सकता है।
CJI ने कहा कि सार्थक संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं, संस्थाएं मजबूत होती हैं और निष्पक्षता और संविधान के दायरे में रहते हुए अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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