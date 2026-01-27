सार्वजनिक जगह पर धार्मिक स्थल अतिक्रमण होगा, अदालत ने सुना दिया बड़ा फैसला

संक्षेप: कोर्ट ने कहा, 'सड़क या गली का कोई धार्मिक स्वरूप नहीं होता। ढांचा चाहे किसी भी प्रकार का हो धार्मिक हो या अधार्मिक। यदि वह किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान या स्थानीय निकाय की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, तो कमिश्नर का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे उचित नोटिस देने के बाद उसे वहां से हटाएं।'

सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल बनाए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। उच्च न्यायालय का कहना है कि स्थानीय निकाय या सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि फिर भले ही वह जगह धार्मिक क्यों न हो। अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

अदालत सरथ नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मदर वेलंकन्नी का धार्मिक स्थल हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने साल 2024 में संपत्ति खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि संपत्ति के प्रवेश के पास ही एक धार्मिक स्थल मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य प्रवेश द्वार पर बाधा बन रहा है। साथ ही कहा कि इसके चलते पैदल चलने वाले राहगीरों को भी मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि पास के ही घर से अवैध तरीके से बिजली ली जा रही है।

याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण ने इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, 'सड़क या गली का कोई धार्मिक स्वरूप नहीं होता। ढांचा चाहे किसी भी प्रकार का हो धार्मिक हो या अधार्मिक। यदि वह किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान या स्थानीय निकाय की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, तो कमिश्नर का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे उचित नोटिस देने के बाद उसे वहां से हटाएं।'

धार्मिक स्थल के बचाव में कोर्ट पहुंचे शख्स ने कहा कि उसने 1995 में इसे स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद से ही यह जगह लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि अब तक इसके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की थी और कहा कि हटाए जाने का असर सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ सकता है। उन्होंने याचिका को मनमाना बताया और कहा कि याचिकाकर्ता को भगवान विनायक के ऐसे ही स्थल से कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाए कि याचिकाकर्ता संपत्ति का अवैध इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का उपयोग पटाखे बेचने, अवैध बार चलाने के लिए हो रहा है।