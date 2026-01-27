Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsReligious structures on public space is encroachment the Madras High Court said
सार्वजनिक जगह पर धार्मिक स्थल अतिक्रमण होगा, अदालत ने सुना दिया बड़ा फैसला

सार्वजनिक जगह पर धार्मिक स्थल अतिक्रमण होगा, अदालत ने सुना दिया बड़ा फैसला

संक्षेप:

कोर्ट ने कहा, 'सड़क या गली का कोई धार्मिक स्वरूप नहीं होता। ढांचा चाहे किसी भी प्रकार का हो धार्मिक हो या अधार्मिक। यदि वह किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान या स्थानीय निकाय की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, तो कमिश्नर का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे उचित नोटिस देने के बाद उसे वहां से हटाएं।'

Jan 27, 2026 12:46 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल बनाए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। उच्च न्यायालय का कहना है कि स्थानीय निकाय या सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि फिर भले ही वह जगह धार्मिक क्यों न हो। अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अदालत सरथ नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मदर वेलंकन्नी का धार्मिक स्थल हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने साल 2024 में संपत्ति खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि संपत्ति के प्रवेश के पास ही एक धार्मिक स्थल मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य प्रवेश द्वार पर बाधा बन रहा है। साथ ही कहा कि इसके चलते पैदल चलने वाले राहगीरों को भी मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि पास के ही घर से अवैध तरीके से बिजली ली जा रही है।

याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण ने इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, 'सड़क या गली का कोई धार्मिक स्वरूप नहीं होता। ढांचा चाहे किसी भी प्रकार का हो धार्मिक हो या अधार्मिक। यदि वह किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान या स्थानीय निकाय की जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, तो कमिश्नर का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे उचित नोटिस देने के बाद उसे वहां से हटाएं।'

धार्मिक स्थल के बचाव में कोर्ट पहुंचे शख्स ने कहा कि उसने 1995 में इसे स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद से ही यह जगह लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि अब तक इसके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की थी और कहा कि हटाए जाने का असर सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ सकता है। उन्होंने याचिका को मनमाना बताया और कहा कि याचिकाकर्ता को भगवान विनायक के ऐसे ही स्थल से कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाए कि याचिकाकर्ता संपत्ति का अवैध इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का उपयोग पटाखे बेचने, अवैध बार चलाने के लिए हो रहा है।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि धार्मिक स्थल को जिस जगह स्थापित किया गया है, उसकी पहचान सरकार परमबोक स्ट्रीट के तौर पर हुई है। कोर्ट ने कहा कि भले ही इससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि किसी को भी सार्वजनिक जगह पर धार्मिक ढांचा बनाने की अनुमति नहीं होगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
High Court High Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।