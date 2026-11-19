केंद्र सरकार ने BS-6 वाहन मालिकों को राहत दी है। सरकार की तरफ से बताया गया कि अब नए BS-6 वाहन मालिकों को बार-बार पीयूसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 6 साल तक पुरानी निजी वाहनों के लिए भी यह सर्टिफिकेट तीन साल तक मान्य होगा

सरकार ने BS-6 वाहन मालिकों को दी राहत, अब हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा PUC

केंद्र सरकार ने BS-6 वाहन मालिकों को राहत दी है। गाड़ियों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सरकार ने नई गाड़ियों के लिए इसकी अवधि में बदलाव किया है। अब इन गाड़ियों को हर छह महीने में पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं रहेगी।

इसके अलावा सामने आई जानकारी में बताया गया कि अब छह साल तक पुरानी BS-6 निजी गाड़ियों को तीन साल तक प्रमाण पत्र रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं BS-6 परिवहन गाड़ियों को भी यह प्रमाण पत्र वैध रहेगा। हालांकि, इससे पुरानी गाड़ियों को कोई राहत नहीं दी गई है। इन्हें पुराने नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को इस मामले में अधिसूचना जारी की गई थी। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में...

BS-6 नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए क्या बदलेगा? आम तौर पर गाड़ी मालिकों को हर छह महीने या एक साल में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ी खरीदने वालों और 6 साल तक पुरानी गाड़ियों वालों के लिए राहत दी गई है।

1. अगर आपकी गाड़ी नई है, तो आपको 3 साल तक पीयूसी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है।

2. परिवहन वाहनों को भी अब हर साल नहीं बल्कि हर दो साल में पीयूसी लागू करवाना होगा।

3. छह साल तक पुरानी BS-6 गाड़ियों के लिए भी पीयूसी सर्टिफिकेट तीन साल तक वैध रहेगा।

4. छह साल से लेकर 10 साल तक पुरानी गाड़ियों के लिए हर साल पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा।

5. दस साल से ज्यादा पुरानी बीएस-6 गाड़ियों को हर छह महीने में पीयूसी बनवाना होगा।

BS-6 से पहले वाले वाहनों के लिए कुछ बदला? सरकार ने अपने नए नियमों में बीएस-6 वाहनों को राहत दी है। लेकिन उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन मालिकों को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। इन वाहनों को पुराने नियमों के मुताबिक ही अपनी वैधता साबित करनी होगी। दूसरी तरफ सरकार ने इन नियमों के तहत पीयूसी प्रमाण पत्र की तारीख को लेकर भी जानकारी दी है। अब अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट खत्म होने से पहले नया सर्टिफिकेट जारी करवाते हैं, तो इसकी अवधि नई तारीख से शुरू होगी। लेकिन अगर खत्म होने के 10 दिन पहले शुरू होती है, तो यह पुराने प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से शुरू होगी। इसके अलावा अगर पीयूसी सर्टिफिकेट के खत्म होने के बाद रिन्यू करवाया जाता है, तो इसकी वैधता नई तारीख से शुरू होगी।