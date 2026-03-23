Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच राहत वाली खबर, इजरायल में सभी भारतीय सुरक्षित; MEA का बड़ा अपडेट

Mar 23, 2026 08:08 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि इजरायल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। एक भारतीय के घायल होने की खबर थी, लेकिन दूतावास की निगरानी में वह व्यक्ति भी सुरक्षित है।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच राहत वाली खबर, इजरायल में सभी भारतीय सुरक्षित; MEA का बड़ा अपडेट

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि इजरायल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। एक भारतीय के घायल होने की खबर थी, लेकिन दूतावास की निगरानी में वह व्यक्ति भी सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि क्षेत्र में जारी हिंसा में अब तक छह भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, एक घायल है और एक लापता है। इससे पहले शुक्रवार (20 मार्च) को विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर 18 मार्च को हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस घटना के साथ पश्चिम एशिया में मरने वाले भारतीयों की संख्या छह पहुंच गई है।

खाड़ी क्षेत्र में यह सऊदी अरब में संघर्ष शुरू होने के बाद पहली भारतीय मौत है। इससे पहले ओमान के एक औद्योगिक क्षेत्र पर 13 फरवरी को हुए हमले में दो भारतीय मारे गए थे, जबकि संघर्ष के शुरुआती दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हमलों में तीन भारतीय नाविकों की जान गई। एक अन्य भारतीय अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय के सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने रियाद घटना पर स्पष्ट करते हुए कहा कि गुरुवार देर रात हमें 18 मार्च को रियाद हमले में एक भारतीय की दुखद मौत की सूचना मिली। हम मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने परिवार से संपर्क किया है और शव को जल्द स्वदेश लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है।

महाजन ने समुद्री सुरक्षा पर जानकारी देते हुए बताया कि बसरा के पास निशाना बनाए गए अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल टैंकर 'सेफसी विष्णु' के 15 भारतीय चालक दल सदस्य सऊदी अरब के रास्ते घर लौट रहे हैं। हमले में मारे गए एक अन्य भारतीय नाविक के शव को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। बताया गया कि 28 फरवरी से अब तक पश्चिम एशिया से करीब 3 लाख भारतीय भारत लौट चुके हैं। ईरान से भाग रहे भारतीयों के लिए निकासी मार्गों पर जयसवाल ने पुष्टि की कि अब तक 913 भारतीय ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान पार कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश वाणिज्यिक उड़ानों से भारत पहुंच चुके हैं। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है। स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

India News iran israel war iran america war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।