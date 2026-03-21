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LPG संकट से राहत! पूरी तरह बंद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन तिरंगे वाले 2 और जहाज को मिलेगा परमिट

Mar 21, 2026 09:39 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। शिपिंग डेटा और व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को इस मार्ग से एक भी कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर नहीं गुजरा।

LPG संकट से राहत! पूरी तरह बंद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन तिरंगे वाले 2 और जहाज को मिलेगा परमिट

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाता दिख रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की आवाजाही लगभग ठप है, लेकिन दो भारतीय एलपीजी (LPG) टैंकर इस चुनौतीपूर्ण रास्ते से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। शिपिंग डेटा और व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को इस मार्ग से एक भी कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर नहीं गुजरा। तनाव इतना अधिक है कि सैकड़ों जहाजों ने सुरक्षा कारणों से लंगर डाल दिया है। तेहरान की ओर से खाड़ी छोड़ने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। गौरतलब है कि दुनिया की कुल तेल और एलपीजी आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।

भारतीय जहाजों की हलचल ने खींचा ध्यान

इस अनिश्चितता के माहौल में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह के पास मौजूद दो भारतीय एलपीजी टैंकरों 'पाइन गैस' (Pine Gas) और 'जग वसंत' (Jag Vasant) ने हलचल तेज कर दी है। मरीन ट्रैफिक के डेटा के अनुसार, इन दोनों जहाजों ने संकेत दिए हैं कि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

सूत्रों का कहना है कि ये टैंकर शनिवार को रवाना हो सकते हैं। हालांकि, भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। 'जग वसंत' को बीपीसीएल (BPCL) द्वारा चार्टर किया गया है, जबकि 'पाइन गैस' का संचालन आईओसी (IOC) द्वारा किया जा रहा है।

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भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सतर्क रुख अपना रही है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने बेड़े की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम खाड़ी में मौजूद अपने 22 जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के पक्ष में हैं।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके।

क्या बन रही है कोई विशेष सहमति?

दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते ईरान ने दो भारतीय एलपीजी टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी थी। जानकारों का मानना है कि भारत की तटस्थ छवि और कूटनीतिक रसूख के कारण कुछ चुनिंदा शिपमेंट को निकलने की छूट मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान जाने वाले एक तेल टैंकर ने भी इस मार्ग को सफलतापूर्वक पार किया है, जो यह दर्शाता है कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद किसी-किसी मामलों के आधार पर आवाजाही जारी है।

दुनिया भर की नजरें अब इन दो भारतीय टैंकरों पर टिकी हैं। यदि ये जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लेते हैं, तो यह न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक राहत की खबर होगी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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