LPG संकट से राहत! पूरी तरह बंद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन तिरंगे वाले 2 और जहाज को मिलेगा परमिट
पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। शिपिंग डेटा और व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को इस मार्ग से एक भी कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर नहीं गुजरा।
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाता दिख रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की आवाजाही लगभग ठप है, लेकिन दो भारतीय एलपीजी (LPG) टैंकर इस चुनौतीपूर्ण रास्ते से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। शिपिंग डेटा और व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को इस मार्ग से एक भी कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर नहीं गुजरा। तनाव इतना अधिक है कि सैकड़ों जहाजों ने सुरक्षा कारणों से लंगर डाल दिया है। तेहरान की ओर से खाड़ी छोड़ने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। गौरतलब है कि दुनिया की कुल तेल और एलपीजी आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।
भारतीय जहाजों की हलचल ने खींचा ध्यान
इस अनिश्चितता के माहौल में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह के पास मौजूद दो भारतीय एलपीजी टैंकरों 'पाइन गैस' (Pine Gas) और 'जग वसंत' (Jag Vasant) ने हलचल तेज कर दी है। मरीन ट्रैफिक के डेटा के अनुसार, इन दोनों जहाजों ने संकेत दिए हैं कि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।
सूत्रों का कहना है कि ये टैंकर शनिवार को रवाना हो सकते हैं। हालांकि, भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। 'जग वसंत' को बीपीसीएल (BPCL) द्वारा चार्टर किया गया है, जबकि 'पाइन गैस' का संचालन आईओसी (IOC) द्वारा किया जा रहा है।
भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सतर्क रुख अपना रही है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने बेड़े की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम खाड़ी में मौजूद अपने 22 जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के पक्ष में हैं।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके।
क्या बन रही है कोई विशेष सहमति?
दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते ईरान ने दो भारतीय एलपीजी टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी थी। जानकारों का मानना है कि भारत की तटस्थ छवि और कूटनीतिक रसूख के कारण कुछ चुनिंदा शिपमेंट को निकलने की छूट मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान जाने वाले एक तेल टैंकर ने भी इस मार्ग को सफलतापूर्वक पार किया है, जो यह दर्शाता है कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद किसी-किसी मामलों के आधार पर आवाजाही जारी है।
दुनिया भर की नजरें अब इन दो भारतीय टैंकरों पर टिकी हैं। यदि ये जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लेते हैं, तो यह न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक राहत की खबर होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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