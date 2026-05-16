रॉबर्ड वाड्रा को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत; बोले- ED को सरकार चला रही है
यह पूरा मामला हरियाणा के शिकोहपुर में हुए एक भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई इस जमानत को वाड्रा के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शिकोहपुर भूमि सौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है। इसके बाद उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
कोर्ट से राहत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए वाड्रा ने कहा कि वे पूरी तरह से निडर हैं क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी को सरकार चलाती है।
उन्होंने कहा, "मुझे इस देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि ईडी को सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और ईडी पूरी तरह से सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। इसलिए ईडी की तरफ से जो किया जा रहा है वह उचित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास देश की न्यायपालिका में है।"
परिवार पर हो रही कार्रवाई को लेकर वाड्रा ने राजनीतिक संदर्भ भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब उनका परिवार चुनाव जीतता है या अच्छा प्रदर्शन करता है, तब इस तरह की जांचों का सामना करना पड़ता है। यदि लोग अब भी उनके परिवार को चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें इस सबका सामना करना पड़ेगा। वाड्रा ने खुद को निडर बताते हुए कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वे हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।
वाड्रा ने जांच में सहयोग करने की बात दोहराते हुए कहा कि वे कानूनी प्रक्रियाओं से भागने वाले नहीं हैं।
क्या है मामला?
यह पूरा मामला हरियाणा के शिकोहपुर में हुए एक भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई इस जमानत को वाड्रा के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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