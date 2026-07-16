'सब नारेबाजी करते हैं' पंजाब CM भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से राहत; क्या मामला?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 2020 के एक आपराधिक मामले को फिर से खोलने पर अपनी अनिच्छा जाहिर की है। हालांकि, कोर्ट ने सबूतों के लिए 20 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हुए प्रदर्शन के एक मामले को फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री मान एक जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसे में वह जिम्मेदारी के साथ ही काम करेंगे। इस मामले को फिर से शुरू करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इसमें किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मान खिलाफ आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना ने कहा केस शुरू करने को लेकर अपनी अनिच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, "राजनीति में हर कोई नारेबाजी करता है। हम आपको बता देते हैं कि हम इस मामले को फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं।"

चंडीगढ़ प्रशासन ने लगाई थी भगवंत मान के खिलाफ अर्जी

बता दें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से 2025 में पारित इस आदेश के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। चंडीगढ़ की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। राजू ने कहा, "उच्च न्यायालय ने एक तरह से मिनी-ट्रायल कर लिया है और हमारे पास मेरिट (मामले के गुण-दोष) के आधार पर मजबूत मामला है।” कोर्ट ने राजू की बात को मानते हुए इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को करने पर सहमति जताई।

बिजली दरों को लेकर प्रदर्शन में शामिल थे भगवंत मान गौरतलब है कि जनवरी 2020 में तत्कालीन पंजाब मुख्यमंत्री के आवास के सामने बिजली दर में वृद्धि समेत तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी के कार्यकर्ताओं और भगवंत मान ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों के हल्की चोटें आई थीं। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था।

2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुलिसकर्मियों को आईं चोटें गंभीर नहीं हैं। घटना वाले दिन लगभग 750–800 पार्टी कार्यकर्ता इसी मुद्दे के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे।

उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 और 353 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। ये धाराएँ लोक सेवकों को उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान स्वेच्छा से चोट पहुँचाने तथा उनके विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित हैं।