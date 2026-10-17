अभिजीत दीपके को मिली राहत, बच्चों के लिए इंटरनेट पर SC का बड़ा फैसला; टॉप-5 न्यूज

कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके को राहत मिली है। शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिए गए दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी अहम फैसला सुनाया।

सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। शांति भंग करने के आरोप में शुक्रवार को हिरासत में लिए गए दीपके को शांति बनाए रखने के बॉन्ड पर साइन करवाने के बाद रिहा कर दिया गया। रिहा किए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया साइट पर एक शाहरुख खान की एक तस्वीर पोस्ट कर जेल के अनुभव को साझा किया। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में आशुतोष रांका और सौरभ दास की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि 'अब दो भाइयों की रिहाई का इंतजार है।' दूसरी तरफ, बच्चों के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि हर व्यक्ति की तरह बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार है।

बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया कि हर व्यक्ति की तरह बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुंचने और इसका इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार है। बच्चों की उम्र चाहें जो भी हो, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने बच्चों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल के अच्छे पहलू की तरफ ध्यान देते हुए कहा कि सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक लगाने से बच्चों की स्वतंत्रता और निजता प्रभावित हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बेंगलुरु में बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को बेंगलुरु में बड़ा बयान दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "कुछ बाहरी ताकतों की वजह से कुछ अनचाही और दुर्भाग्यपूर्ण हालात अपने साथ अनिश्चितता की भावना लेकर आए और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यह मौका शायद वैसा न हो जैसा हमने उम्मीद की थी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अक्सर सोचते हैं कि कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए न सिर्फ कानूनों और मिसालों पर महारत चाहिए, बल्कि जो सही है उसे बचाने की हिम्मत और उन आवाजों को सुनने की विनम्रता भी चाहिए जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता। पढ़ें पूरी खबर...