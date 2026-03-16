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एक हाथ ले, दूजे हाथ दे; होर्मुज संकट के बीच ईरान ने भारत के सामने रखी कैसी शर्त?

Mar 16, 2026 08:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित आवागमन की अनुमति देने के बदले में भारत द्वारा जब्त किए गए तीन टैंकरों को रिहा करने की मांग की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत में यह शर्त रखी है।

एक हाथ ले, दूजे हाथ दे; होर्मुज संकट के बीच ईरान ने भारत के सामने रखी कैसी शर्त?

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित आवागमन की अनुमति देने के बदले में भारत द्वारा जब्त किए गए तीन टैंकरों को रिहा करने की मांग की है।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत में यह शर्त रखी है। यूं कहें तो को एक हाथ ले और दूजे हाथ दे, वाली शर्त रख दी है। मतलब साफ है लेन-देन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मदद चाहिए तो मदद करना भी होगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत ने फरवरी में तीन टैंकरों ( एस्फाल्ट स्टार, अल जाफजिया और स्टेलर रूबी) को जब्त किया था। इन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई या बदली थी तथा समुद्र में अवैध जहाज-से-जहाज तेल हस्तांतरण में शामिल थे। इनमें स्टेलर रूबी ईरान के ध्वज वाला है, जबकि अन्य दो निकारागुआ और माली के ध्वज वाले बताए गए हैं।

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एक ईरानी अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ईरान ने कुछ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की भी मांग की है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के नई दिल्ली स्थित राजदूत ने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार की ओर से कई बयान सामने नहीं आया है।

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इसी बीच लगभग 40000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज 'शिवालिक' सोमवार शाम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया। यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने के बाद बंदरगाह पर पहुंचा। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि 'शिवालिक' के माल की अनलोडिंग में कोई देरी न हो, इसके लिए बंदरगाह पर प्राथमिकता आधारित बर्थिंग और दस्तावेजीकरण की व्यवस्था की गई है।

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संयुक्त अरब अमीरात से 81000 टन मुरबान कच्चे तेल लेकर भारतीय ध्वज वाला जहाज 'जग लाडकी' भी सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है। जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार, फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में कोई घटना दर्ज नहीं हुई। वर्तमान में फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं।

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वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेहरान के साथ सीधी बातचीत सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत संभालता है, को फिर से खोलने के लिए भारत ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि इन चर्चाओं से पहले ही कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं और भारत को लगता है कि अलगाव के बजाय तर्क और समन्वय से समस्या का समाधान बेहतर होगा।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी भारतीय जहाजों के लिए अभी कोई औपचारिक व्यापक व्यवस्था नहीं बनी है और आवागमन फिलहाल 'मामले-दर-मामले' आधार पर प्रबंधित किया जा रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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