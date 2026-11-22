तमिलनाडु में एक स्कूल री यूनियन से शुरू हुआ रिलेशनशिप डबल मर्डर तक पहुंच गया। लड़की के किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाने के शक में आरोपी ने दोनों की हत्या कर दी। आरोपी की पहचान संजय गांधी के रूप में हुई है।

तमिलनाडु में एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति को अपनी पूर्व प्रेमिका और एक दूसरे साथी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान संजय गांधी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे प्यार और जलन को वजह माना है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा मामला एक स्कूल री-यूनियन से शुरू हुआ था। आरोपी संजय तिरुवन्नमलाई जिले के एक स्कूल में पढ़ता था। दोनों मृतक भी उसी स्कूल में पढ़ाई करते थे। री-यूनियन के दौरान संजय और मृतका की मुलाकात होती है। यहां से धीरे-धीरे दोनों करीब आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले से लड़की संजय से दूरी बनानी शुरू कर देती है। इसकी वजह से संजय को लगता है कि वह किसी और लड़के से बात कर रही है। इसी जलन में आकर वह लड़की और उसके कथित प्रेमी की हत्या कर देता है।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, जिन दोनों व्यक्तियों की हत्या की गई है। वह आपस में रिश्तेदार थे। वह घटना स्थल पर एक कैब की मदद से आए थे। जैसे ही वह उतरे। वहीं पर घात लगाकर बैठे संजय ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह हत्याएं हुई हैं। हालांकि, अभी तक हत्या की वजह की सही जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस के मुताबिक, जांच के बाद ही कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल हर ऐंगल से इस मामले की जांच की जा रही है।