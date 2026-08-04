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बांग्लादेश ने भारत को दे दी संबंधों वाली वॉर्निंग, इस एक बात पर चढ़ गया पारा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शेख हसीना के आगामी कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। अब ढाका की तरफ से भारत को संदेश दिया गया है कि अगर हसीना कोई बयान देती हैं, तो इसका असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर पड़ सकता है।  हालांकि, भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया है।

Bangladesh
बांग्लादेश ने शेख हसीना के कार्यक्रम को लेकर भारत के सामने चिंता जताई है। तस्वीर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम की मीटिंग की है। (Bangladesh Foreign Ministry/ANI Photo)

अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आगामी संबोधन को लेकर बांग्लादेश ने भारत से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर भगोड़े भारत में रहकर बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। पड़ोसी मुल्क का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन इस मामले में नई दिल्ली को अपना मत स्पष्ट करना होगा। दरअसल, हसीना भारत आने के बाद अब 5 अगस्त को पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने की तैयारी कर रहीं हैं।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने कहा, 'हम भारत के साथ भविष्य को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन्हें बिगाड़ना नहीं चाहते और मेरा मजबूती के साथ यह मानना है कि भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो भारत को यह स्पष्ट करनाहोगा कि वह इसका समर्थन करता है या नहीं।'

क्या भारत से बात करेगा बांग्लादेश

राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी कार्यक्रम भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ढाका हालात को देखते हुए तय करेगा कि नई दिल्ली के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जरूरी है या नहीं। उन्होंने कहा, 'अगर हमें लगता है कि यह जरूरी है, तो सरकार संबंधित विदेश मंत्रालय से संपर्क साधेगी।'

बांग्लादेश करेगा कार्यक्रम का विरोध

रिपोर्ट के अनुसार, शमा ने कहा कि बांग्लादेश ने मौखिक और लिखित रूप से भारत को बता दिया है कि भगोड़े या दोषियों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए भारत का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत ने संकेत दिए हैं कि वह आरोपों का सामना कर रहे किसी भगोड़े से अपनी धरती पर रहकर राजनीतिक बयान देने की उम्मीद नहीं करती है।

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संबंध खराब होने की वॉर्निंग

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा है कि भारत से अगर कोई भगोड़ा राजनीतिक गतिविधियां करता है, जिसे बांग्लादेश में अस्थिरता हो। तो इससे संबंधों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते।' उन्होंने कहा, 'आपने देखा कि यहां आए नए उच्चायुक्त से हमारी बेहद अच्छी मुलाकात रही।' उन्होंने कहा, 'हम भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। मेरा मानना है कि भारत भी ऐसा चाहता है।'

शेख हसीना का कार्यक्रम रोकने की अपील

बंगलादेश ने भारत से हसीना को भारतीय क्षेत्र से पांच अगस्त को सार्वजनिक बयान देने से रोकने का आग्रह किया है। यह मुद्दा आज तेजगांव स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में बंगलादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई बैठक में उठाया गया।

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कबीर ने त्रिवेदी से कहा कि बंगलादेश को उम्मीद है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि न तो हसीना और न ही उनसे जुड़े लोग या अवामी लीग जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक बयान देने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करें जिनसे बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों की अनुमति देने से पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।

वार्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीडी की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि बंगलादेशी विदेश मंत्रालय ने बताया कि जवाब में त्रिवेदी ने कबीर को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।

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हसीना पांच अगस्त 2024 से भारत में हैं। वह छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद बंगलादेश से भारत आ गईं थीं। जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अवामी लीग का 15 साल का शासन समाप्त हो गया।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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