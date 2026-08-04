बांग्लादेश ने भारत को दे दी संबंधों वाली वॉर्निंग, इस एक बात पर चढ़ गया पारा

शेख हसीना के आगामी कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। अब ढाका की तरफ से भारत को संदेश दिया गया है कि अगर हसीना कोई बयान देती हैं, तो इसका असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर पड़ सकता है। हालांकि, भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया है।

बांग्लादेश ने शेख हसीना के कार्यक्रम को लेकर भारत के सामने चिंता जताई है। तस्वीर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम की मीटिंग की है। (Bangladesh Foreign Ministry/ANI Photo)

अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आगामी संबोधन को लेकर बांग्लादेश ने भारत से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर भगोड़े भारत में रहकर बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। पड़ोसी मुल्क का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन इस मामले में नई दिल्ली को अपना मत स्पष्ट करना होगा। दरअसल, हसीना भारत आने के बाद अब 5 अगस्त को पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने की तैयारी कर रहीं हैं।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने कहा, 'हम भारत के साथ भविष्य को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन्हें बिगाड़ना नहीं चाहते और मेरा मजबूती के साथ यह मानना है कि भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो भारत को यह स्पष्ट करनाहोगा कि वह इसका समर्थन करता है या नहीं।'

क्या भारत से बात करेगा बांग्लादेश राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी कार्यक्रम भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ढाका हालात को देखते हुए तय करेगा कि नई दिल्ली के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जरूरी है या नहीं। उन्होंने कहा, 'अगर हमें लगता है कि यह जरूरी है, तो सरकार संबंधित विदेश मंत्रालय से संपर्क साधेगी।'

बांग्लादेश करेगा कार्यक्रम का विरोध रिपोर्ट के अनुसार, शमा ने कहा कि बांग्लादेश ने मौखिक और लिखित रूप से भारत को बता दिया है कि भगोड़े या दोषियों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए भारत का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत ने संकेत दिए हैं कि वह आरोपों का सामना कर रहे किसी भगोड़े से अपनी धरती पर रहकर राजनीतिक बयान देने की उम्मीद नहीं करती है।

संबंध खराब होने की वॉर्निंग रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा है कि भारत से अगर कोई भगोड़ा राजनीतिक गतिविधियां करता है, जिसे बांग्लादेश में अस्थिरता हो। तो इससे संबंधों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते।' उन्होंने कहा, 'आपने देखा कि यहां आए नए उच्चायुक्त से हमारी बेहद अच्छी मुलाकात रही।' उन्होंने कहा, 'हम भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। मेरा मानना है कि भारत भी ऐसा चाहता है।'

शेख हसीना का कार्यक्रम रोकने की अपील बंगलादेश ने भारत से हसीना को भारतीय क्षेत्र से पांच अगस्त को सार्वजनिक बयान देने से रोकने का आग्रह किया है। यह मुद्दा आज तेजगांव स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में बंगलादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई बैठक में उठाया गया।

कबीर ने त्रिवेदी से कहा कि बंगलादेश को उम्मीद है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि न तो हसीना और न ही उनसे जुड़े लोग या अवामी लीग जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक बयान देने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करें जिनसे बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों की अनुमति देने से पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।

वार्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीडी की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि बंगलादेशी विदेश मंत्रालय ने बताया कि जवाब में त्रिवेदी ने कबीर को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।