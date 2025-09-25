सुधरने लगे रिश्ते; भारत आ रहीं हैं कनाडा की विदेश मंत्री, दोनों देशों के PM पहले ही मिल चुके

सितंबर में कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नताली ड्रुइन और उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन भारत आ सकते हैं। आनंद का कहना है कि कनाडा चरणबद्ध तरीके से भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहा है और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है।

भारत और कनाडा के संबंधों में आई दरार धीरे-धीरे भरती नजर आ रही है। अब खबर है कि कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत यात्रा की तैयारी कर रही हैं। खास बात है कि दोनों देशों के बीच तल्खी आने के बाद यह उनकी किसी भी विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष मार्क कार्नी भी मुलाकात कर चुके हैं।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अक्तूबर में भारत आ सकती हैं। हालांकि, उनके दौरे की तारीख को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। पीएम मोदी और पीएम कार्नी की मुलाकात के बाद अगस्त में ही ओटावा और दिल्ली में एक-दूसरे के देशों के उच्चायुक्त फिर नियुक्ति की गई है। एक ओर जहां दिल्ली में कनाडा की ओर से क्रिस्टोफर कूपर को नियुक्त किया गया है। वहीं, भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा भेजा है।

तब आनंद ने कहा था, 'नये उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत के साथ राजनयिक संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के लिए कदम-दर-कदम आगे बढ़ने के कनाडा के दृष्टिकोण को दर्शाती है।' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने 17 जून को कनाडा के कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर हुई मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया था।

इसके अलावा सितंबर में कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नताली ड्रुइन और उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन भारत आ सकते हैं। आनंद का कहना है कि कनाडा चरणबद्ध तरीके से भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहा है और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है।