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हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र; वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर विवाद, HC में मामला

Mar 27, 2026 10:28 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत के पहले दो अंतरों के देशभक्तिपूर्ण चरित्र पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।

हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र; वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर विवाद, HC में मामला

केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी छह अंतरों को गाना अनिवार्य करने के हालिया निर्देश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया है कि गीत के बाद के चार अंतरे धार्मिक प्रकृति के हैं, जिन्हें स्कूलों में अनिवार्य करना असंवैधानिक है। अधिवक्ता सोमशेखर राजवंशी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का फरवरी का प्रोटोकॉल एडवाइजरी निर्देश बच्चों को ऐसी प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है जिसमें हिंदू देवी-देवताओं का आह्वान किया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, गीत के पांचवें अंतरे में विशेष रूप से देवी दुर्गा, कमला (लक्ष्मी) और वाणी (सरस्वती) का नाम लिया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 25-28 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत के पहले दो अंतरों के देशभक्तिपूर्ण चरित्र पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।

क्या है नया प्रोटोकॉल?

आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी कर मूल गीत के सभी छह अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में निर्धारित कर दिया और स्कूलों में इनके दैनिक गायन को अनिवार्य बना दिया।

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की पीठ ने गुरुवार को इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर दी है। जब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की प्रति देखनी चाही, तो बताया गया कि वह अभी अपलोड नहीं हुई है। इसके मद्देनजर, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।

याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस निर्देश के प्रभाव की जांच करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदायों या गैर-धार्मिक परिवारों के बच्चों पर इसका मनोवैज्ञानिक और संवैधानिक प्रभाव पड़ सकता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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