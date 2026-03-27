हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र; वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर विवाद, HC में मामला
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत के पहले दो अंतरों के देशभक्तिपूर्ण चरित्र पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी छह अंतरों को गाना अनिवार्य करने के हालिया निर्देश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया है कि गीत के बाद के चार अंतरे धार्मिक प्रकृति के हैं, जिन्हें स्कूलों में अनिवार्य करना असंवैधानिक है। अधिवक्ता सोमशेखर राजवंशी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का फरवरी का प्रोटोकॉल एडवाइजरी निर्देश बच्चों को ऐसी प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है जिसमें हिंदू देवी-देवताओं का आह्वान किया गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, गीत के पांचवें अंतरे में विशेष रूप से देवी दुर्गा, कमला (लक्ष्मी) और वाणी (सरस्वती) का नाम लिया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 25-28 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत के पहले दो अंतरों के देशभक्तिपूर्ण चरित्र पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था।
क्या है नया प्रोटोकॉल?
आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी कर मूल गीत के सभी छह अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में निर्धारित कर दिया और स्कूलों में इनके दैनिक गायन को अनिवार्य बना दिया।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की पीठ ने गुरुवार को इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर दी है। जब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की प्रति देखनी चाही, तो बताया गया कि वह अभी अपलोड नहीं हुई है। इसके मद्देनजर, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस निर्देश के प्रभाव की जांच करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदायों या गैर-धार्मिक परिवारों के बच्चों पर इसका मनोवैज्ञानिक और संवैधानिक प्रभाव पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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