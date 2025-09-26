रूस से तेल खरीद कम कर देंगे, पहले इन देशों से प्रतिबंध हटाओ; भारत की अमेरिका को दो टूक

भारत ने अमेरिका के साथ हाल की बातचीत में इस मुद्दे को उठाया और तर्क दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए किफायती तेल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है। जानिए क्या है पूरा मामला?

भारत ने अमेरिका से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह रूस से तेल की खरीद में कमी तभी कर सकता है, जब उसे ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों से तेल खरीदने की अनुमति मिले। यह बयान वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों पर निर्भर है।

इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, हाल ही में अमेरिका में हुई बैठकों के दौरान भारत ने यह मांग दोहराई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को हाल के वर्षों में बढ़ाया है। हालांकि, पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव डाल रहे हैं। भारत ने इस दबाव के जवाब में कहा है कि रूसी तेल की खरीद में कमी के लिए वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता जरूरी है, जिसमें ईरान और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं, जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह अमेरिका का दौरा कर रही भारतीय अधिकारियों की एक टीम ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ इस मुद्दे को सीधे तौर पर उठाया। भारतीय प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि रूसी, ईरानी और वेनेजुएलन क्रूड तक भारतीय रिफाइनरों की पहुंच को एक साथ सीमित करने से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है।

यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में भारत के रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया था। इसके बावजूद, भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा है।

अमेरिकी तेल और गैस आयात बढ़ाने की योजना हाल ही में न्यूयॉर्क में बोलते हुए, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिकी तेल और गैस के आयात को बढ़ाने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, "हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों में अमेरिका की भागीदारी बहुत अधिक होगी।" गोयल ने एक कार्यक्रम में अमेरिका को भारत का स्वाभाविक साझेदार बताते हुए ऊर्जा उत्पादों में व्यापार विस्तार के प्रति आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "नजदीकी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार होने के नाते, हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो कीमतों में स्थिरता, भारत के लिए विविध ऊर्जा स्रोत और अमेरिका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में असीमित संभावनाओं को खोलने में मदद करेगी।"

रूस से सस्ता तेल, भारत की मजबूरी रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद अन्य खरीदारों द्वारा खरीद में कमी के बाद भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है, और रूस, ईरान या वेनेजुएला से सस्ते तेल की उपलब्धता ने भारत के आयात बिल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।