लाल किले के पास हुआ धमाका बम विस्फोट था? दिल्ली पुलिस से जानिए एक-एक बात

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी रफ्तार से गुजर रही कार में जबरदस्त धमाका होने से कम से कम आठ लोगों की जान चली गई, जबकि कई वाहन आग की चपेट में आकर राख हो गए। इस हादसे में 24 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस के आलाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभी यह पक्का तौर पर कहना जल्दबाजी होगी कि यह बम धमाका था या नहीं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि धमाका सड़क पर चल रही कार के अंदर हुआ। घटनास्थल पर कोई गड्ढा नहीं बना, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि यह बम विस्फोट था। साथ ही, अब तक कोई छर्रे या छर्रों से चोटिल होने की कोई खबर नहीं आई है, जो आमतौर पर बम धमाकों में देखा जाता है।

अधिकारी ने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त कार में दो से तीन लोग सवार थे, और वाहन पूरी तरह तबाह हो चुका है। फोरेंसिक टीमें मौके से नमूने एकत्र कर रही हैं। वहीं, स्पेशल सेल के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने एचटी से बातचीत में कहा कि जांच में कोई कील, छर्रा, तार या रसायन बरामद नहीं हुआ। कोई संदिग्ध मलबा भी नहीं मिला। वहीं, घटना के बाद दिल्ली पुलिस के अलावा NIA की टीम भी मौके पहुंची और मामले की जांच की।

दूसरी ओर चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जले हुए वाहनों और सड़क पर बिखरे शवों की भयावह तस्वीरें कैद हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूकंप आ गया हो। उन्होंने कहा कि हमारी इमारत, जो घटनास्थाल लगभग 800 मीटर दूर है, भी कांप उठी।