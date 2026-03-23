जम्मू-कश्मीर में मिला लाल किला ब्लास्ट का कनेक्शन, कारोबारी के घर NIA का छापा
दिल्ली में लालकिला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीमें जम्मू-कश्मीर में जोरदार छापेमारी कर रही हैं। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा समेत कम से कम 10 जगहों पर अभियान चल रहा है।
लालकिला ब्लास्ट मामले में एनआईए टी कीम जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह-सुबह ही हंदवाड़ा के गुलोरा इलाके में एक कारोबारी के ठिकाने पर पहुंची और फिर छापेमारी शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि एनआईए को लालकिला ब्लास्ट की साजिश को लेकर कुछ सुराग मिले हैं जो कि यहां से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अन्य 9 जगहों पर भी छापेमारी
अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर, बारामुला, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में उन व्यक्तियों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिन्हें विस्फोट के पीछे कथित "आतंकी मॉड्यूल" से जुड़ा माना जा रहा है। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गयी थी और 32 अन्य घायल हुए थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर नौ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।"
सूत्रों के अनुसार, बारामुला जिले के रफियाबाद निवासी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला के घर पर भी तलाशी ली गई, जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा जिले के लंगेट क्षेत्र में भी छापेमारी जारी है। इसके अलावा श्रीनगर के नौगाम इलाके और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भी कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। एनआईए इस मामले में अब तक कई डॉक्टरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस विस्फोट का मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी हमले में ही मारा गया था।
गौरतलब है कि पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी के लाल किले के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोटकों से भरी कार में धमाका हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य 32 घायल हो गए थे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें