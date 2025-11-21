अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच, UGC फंडिंग स्टेटस न होने के बावजूद करोड़ों का अल्पसंख्यक अनुदान
लाल किले पर आतंकी हमले के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। अब पता चला है कि यह विश्वविद्यालय अपने अल्पसंख्यक दर्जे के कारण केंद्रीय योजनाओं का लाभार्थी रहा है। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से छात्रवृत्तियां और AICTE से फंडिंग मिली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कई बार संस्थान के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, अल-फलाह को यूजीसी का 12(B) दर्जा नहीं मिला है, जिससे केंद्रीय फंडिंग आती है। लेकिन, कई अन्य योजनाओं का लाभ इसे मिलता रहा है।
2016 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से 10 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिली, जो 2015 में 2600 छात्रों के लिए 6 करोड़ रुपये थी। 2015 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जम्मू-कश्मीर के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 1.10 करोड़ रुपये मिले। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, 2014 में इसे हरियाणा कानूनों के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, उस साल 350 अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की छात्रवृत्ति मिली। 2013 में यह संख्या 1144 छात्रों की थी। 2011 में एआईसीटीई ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए एमओडीआरओबी योजना के तहत वित्तीय सहायता दी।
अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जा
1997 में अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से शुरुआत हुई। बाद में इसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जा मिला था। इस समूह ने फरीदाबाद के धौज गांव में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बार-बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का दरवाजा खटखटाया। 2007 में अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका दायर की, क्योंकि सरकार गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 40% सीटें अनिवार्य कर रही थी। अल्पसंख्यक दर्जे का हवाला देते हुए संस्थान ने तर्क दिया कि आरक्षण नीति थोपना उसके अधिकार और स्वायत्तता पर अतिक्रमण है। NCMEI ने हरियाणा सरकार के कदम को अल्पसंख्यक संस्थानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।