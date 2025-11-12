दिल्ली धमाके से जुड़ी लाल कार बरामद, बिहार में मतगणना से पहले लड्डू का ऑर्डर; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित एक अन्य संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी बरामद हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने यह लाल इकोस्पोर्ट कार ढूंढ निकाली है। उधर, उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल के एक खिलाड़ी पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित एक अन्य संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी बरामद हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने यह लाल इकोस्पोर्ट कार ढूंढ निकाली है। उधर, उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल के एक खिलाड़ी पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं, एग्जिट पोल के नतीजों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा सत्ता में आने के संकेत मिले हैं। मतगणना से पहले ही भाजपा ने 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

महिला क्रिकेटर का IPL खिलाड़ी पर गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने IPL के एक खिलाड़ी पर शादी का वादा करके दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत नोएडा एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नोएडा के एक होटल में इस अपराध को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत लेकर पीड़िता बुधवार को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी अधिकारियों से मिलीं। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार चुनाव एग्जिट पोल से BJP उत्साहित बिहार विधानसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। इससे पहले जारी सभी एग्जिट पोल्स में NDA गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिले हैं। जीत की आस में BJP ने शुक्रवार को होने वाली वोट गिनती से पहले 501 किलोग्राम लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग हुई। पढ़ें पूरी खबर...

फर्जी साइन से 99 लाख की ठगी साइबर धोखेबाजों ने एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के बहाने बुजुर्ग को फंसा लिया। इस बार महाराष्ट्र के पुणे की एक महिला को 99 लाख रुपये का चूना लगाया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ठगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नकली हस्ताक्षर का सहारा लिया। पीड़िता भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पढ़ें पूरी खबर...