दिल्ली धमाके से जुड़ी लाल कार बरामद, बिहार में मतगणना से पहले लड्डू का ऑर्डर; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित एक अन्य संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी बरामद हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने यह लाल इकोस्पोर्ट कार ढूंढ निकाली है। उधर, उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल के एक खिलाड़ी पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है।

Wed, 12 Nov 2025 07:02 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित एक अन्य संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी बरामद हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने यह लाल इकोस्पोर्ट कार ढूंढ निकाली है। उधर, उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल के एक खिलाड़ी पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं, एग्जिट पोल के नतीजों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा सत्ता में आने के संकेत मिले हैं। मतगणना से पहले ही भाजपा ने 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

दिल्ली धमाके से जुड़ी संदिग्ध लाल कार बरामद

दिल्ली में हुए बम विस्फोट से संबंधित एक और संदिग्ध लाल रंग की कार की पुलिस को सफलता मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को खोज निकाला, जो खंडावली गांव के आसपास खड़ी मिली। पुलिस ने तत्काल वाहन को कस्टडी में ले लिया। गौरतलब है कि थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने इसी लाल इकोस्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया था। पढ़ें पूरी खबर..

महिला क्रिकेटर का IPL खिलाड़ी पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने IPL के एक खिलाड़ी पर शादी का वादा करके दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत नोएडा एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नोएडा के एक होटल में इस अपराध को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत लेकर पीड़िता बुधवार को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी अधिकारियों से मिलीं। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार चुनाव एग्जिट पोल से BJP उत्साहित

बिहार विधानसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। इससे पहले जारी सभी एग्जिट पोल्स में NDA गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिले हैं। जीत की आस में BJP ने शुक्रवार को होने वाली वोट गिनती से पहले 501 किलोग्राम लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग हुई। पढ़ें पूरी खबर...

फर्जी साइन से 99 लाख की ठगी

साइबर धोखेबाजों ने एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के बहाने बुजुर्ग को फंसा लिया। इस बार महाराष्ट्र के पुणे की एक महिला को 99 लाख रुपये का चूना लगाया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ठगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नकली हस्ताक्षर का सहारा लिया। पीड़िता भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली धमाके पर नेतन्याहू ने जताया शोक

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में नेतन्याहू ने दोनों देशों की आतंकवाद विरोधी एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि आतंक शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन कभी भी मजबूत राष्ट्रों की दृढ़ इच्छाशक्ति को झुकने नहीं दे सकता। पढ़ें पूरी खबर...

