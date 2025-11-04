सूडान में विद्रोहियों ने भारतीय युवक को किया अगवा, नई दिल्ली में राजदूत ने क्या कहा

संक्षेप: आदर्श को खार्तूम से लगभग हजार किलोमीटर दूर युद्धग्रस्त अल फशीर से अगवा किया गया है। इसके बाद उसे उठाकर संभवतः दक्षिण दारफुर में विद्रोही संगठन के गढ़ न्याला में ले जाया गया है। विद्रोहियों ने आदर्श से पूछा कि क्या वह शाहरुख खान को जानता है। इसके बाद उन्होंने उसे किडनैप कर लिया।

अफ्रीकी देश सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच एक भारतीय नागरिक को अगवा कर लिया गया है। सूडान की सरकार सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया किविद्रोही संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने एक भारतीय नागरिक को अगवा कर लिया है। सरकार उसकी रिहाई के लिए बातचीत कर रही है। इसी बीच नई दिल्ली में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने कहा कि उनका देश भारतीय नागरिक की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहा है।

अगवा किए गए व्यक्ति कि पहचान ओडिसा के जगतसिंहपुर निवासी 36 वर्षीय आर्दश बहेरा के रूप में हुई है। एल्टॉम ने कहा, "सूडान सरकार आर्दश की रिहाई के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। आदर्श को विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने युद्ध ग्रस्त अल फशीर शहर से अगवा कर लिया है। इससे पहले भी, सूडान के एक शहर की घेराबंदी के दौरान, भारतीय मंत्रालय ने वहाँ अपने एक अन्य नागरिक के बारे में हमसे संपर्क किया था, जिसने उन 500 दिनों के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया था।"

एलटॉम ने स्थिति को "बेहद अप्रत्याशित" बताते हुए कहा, "हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। और हमने देखा है कि वे (आरएसएफ) क्या करने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम उसे जल्द ही सुरक्षित वापस आते हुए देख पाएँगे।"

पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक आदर्श को खार्तूम से लगभग हजार किलोमीटर दूर युद्धग्रस्त अल फशीर से अगवा किया गया है। इसके बाद उसे उठाकर संभवतः दक्षिण दारफुर में विद्रोही संगठन के गढ़ न्याला में ले जाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों ने आदर्श से पूछा कि क्या वह शाहरुख खान को जानता है। इसके बाद उन्होंने उसे किडनैप कर लिया।

कौन है आदर्श बेहेरा? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श के परिवार ने बताया कि वह 2022 से सूडान में काम कर रहा है। वहां पर वह सुकराती प्लास्टिक फैक्ट्री नामक एक कंपनी में काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुस्मिता ने समाचार एजेंसी को बताया कि उनके आठ और तीन साल के दो बच्चे हैं। उनके परिवार द्वारा साझा किए गए आदर्श बेहरा के एक वीडियो में कथित तौर पर उन्हें जमीन पर हाथ जोड़े बैठे हुए दिखाया गया है।

एनडीटीवी द्वारा वीडियो में बेहरा के हवाले से कहा गया है, "मैं अल फशीर में हूँ, जहाँ हालात बहुत खराब हैं। मैं दो साल से बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा परिवार और बच्चे बहुत चिंतित हैं। मैं राज्य (ओडिशा) सरकार से मेरी मदद करने का अनुरोध करता हूँ।"

सूडान और भारत के संबंध सूडान में भारतीय नागरिक के अगवा होने के बीच सूडान के राजदूत ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बताया। उन्होंने कहा, “भारत के साथ हमारे संबंध दीर्घकालिक और गहरे हैं। शांति और युद्ध दोनों ही समय में भारत सूडान का मित्र रहा है। इस जारी संकट के दौरान भी भारत ने सूडान को मानवीय सहायता प्रदान की है और आगे भी करता रहेगा।” उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सूडान को चिकित्सा सहायता और खाद्य आपूर्ति दान की है, "जिसकी हम तहे दिल से सराहना करते हैं।"

युद्ध के बाद के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए, एल्टॉम ने कहा, "हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं। युद्ध के बाद जब सूडान पुनर्निर्माण के चरण में प्रवेश करेगा, तो हमारा मानना ​​है कि भारत एक विकास साझेदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।"