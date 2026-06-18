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20 साल पुराने मर्डर केस की वजह से हुई उद्धव गुट में बगावत? संजय राउत क्या बोले

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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शिवसेना उद्धव गुट के छह सांसद टूटने की कगार पर हैं। इन सब बातों के बीच राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक मर्डर केस की चर्चा तेज हो गई है। संजय राउत का आरोप है कि धाराशिव सांसद ओमराजे को उनके पिता के मर्डर केस के फैसले को पक्ष में करने का ऑफर दिया गया है।

20 साल पुराने मर्डर केस की वजह से हुई उद्धव गुट में बगावत? संजय राउत क्या बोले

किसी समय में महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र रहा ठाकरे परिवार अब अपनी टूटी हुई पार्टी को भी टूटने से बचाने की जुगत में है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जारी व्हिप के बाद भी 6 सांसद नदारद रहे इसके बाद उन खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल गई कि एकनाथ शिंदे के कांड के बाद अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति कि इस उठा पटक के बीच 20 साल पुराने एक मर्डर केस की भी चर्चा शुरू हो गई है। यह केस है धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर के पिता पवनराजे निम्बालकर की हत्या का। बुधवार को जब शिवसेना नेता संजय राउत बागी सांसदों को खरी खोटी सुना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि सांसद ओमराजे निम्बालकर केवल इसलिए पाला बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके पिता के मामले में अनुकूल फैसला दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

तो आइए जानते हैं इस मर्डर केस के बारे में, जो 20 साल बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

पवनराजे निम्बालकर हत्याकांड

यह पूरा मामला 3 जून 2006 का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवनराजे निम्बालकर अपने ड्राइवर के साथ नवी मुंबई के कलंबोली इलाके से जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा कि और गाड़ी को रोककर गोलीबारी कर दी। इस हमले में पवनराजे और उनके ड्राइवर दोनों की मौत हो गई। इस हत्या ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। इस हत्या का आरोप वरिष्ठ एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल के ऊपर लगा। इससे यह मामला और भी ज्यादा राजनीतिक हो गया।

मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की गवाही हुई। इस दौरान सामने आया कि पवनराजे की राजनीतिक पारी की शुरुआत पाटिल के सहयोग से ही हुई थी। धीरे-धीरे उस्मानाबाद जिले में दोनों ही नेता अपना वर्चस्व बनाने लगे। इससे इनके संबंध खराब हो गए। इसी मुकदमें के दौरान वर्तमान सांसद ओमराजे ने अदालत को बताया कि उनके पिता ने पाटिल के खिलाफ कई बार केस भी दर्ज करवाया था। इस मामले को तूल पकड़ता देख बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

CBI ने पद्मसिंह पाटिल को बनाया आरोपी

2009 में एजेंसी ने हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल को मुख्य आरोपी और साजिश कर्ता करार दिया। इतना ही नहीं सीबीआई ने बताया कि यह हत्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित थी। पाटिल को लगता था कि उस्मानाबाद जिले में पवनराजे निम्बालकर की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने 30 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दे दी। सीबीआई के इन आरोपों के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। हालांकि, पाटिल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया।

तब से लेकर अब तक लगभग 20 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीबीआई की अदालत मंगलवार को इस पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन इसे शनिवार तक के लिए टाल दिया गया। चूंकि इस मामले में पीड़ित और आरोपी दोनों हाई प्रोफाइल हैं ऐसे में इसका राजनीति असर भी बेहद गहरा पड़ सकता है। चूंकि इसका फैसला मंगलवार को होना था और इसे टाल दिया गया। इसलिए इसको लेकर संजय राउत का तर्क है कि ठाकरे के वफादार सांसद पिता की हत्या के मामले को अपने पक्ष में करवाने के लिए पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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