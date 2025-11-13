शाम 4 बजे के बाद असली काम; लाल किला ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर ने साथी को क्या-क्या बताया

संक्षेप: खुफिया सूत्रों ने बताया कि सईद पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसका कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हो गया था।

दिल्ली के लाल किला धमाका मामले की मुख्य संदिग्ध डॉ. शाहीन सईद के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शाहीन सईद फरीदाबाद के अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में अपनी 'दिन की नौकरी' खत्म करने के बाद हर दिन शाम 4 बजे के बाद अपने काम के बारे में रहस्यमय तरीके से बात करती थी। जांच से परिचित अधिकारियों ने बताया कि सईद अपने साथ तस्बीह (माला) और हदीस की किताब रखती थी।

एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में उसके एक सहकर्मी के हवाले से कहा है कि वह अजीब व्यवहार करती थी। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि सईद संस्थान के नियमों का पालन नहीं करती थी और अक्सर किसी को बताए बिना ही चली जाती थी। अल-फलाह संस्थान ने लाल किला हमले से खुद को अलग कर लिया है और जांच में सहयोग करने तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की बात कही है।

सईद की पहचान पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवादी समूह की महिला विंग की प्रमुख के रूप में की गई थी। खुफिया जानकारी बताती है कि यह विशेष सेल जैश द्वारा चलाया जा रहा था, जो 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार है।

लखनऊ के लाल बाग की निवासी सईद को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी आतंकी सेल के चौथे सदस्य द्वारा लाल किला के पास विस्फोटकों से भरी एक हुंडई i20 को चलाकर उड़ाने से कुछ घंटे पहले हुई, जिसमें उमर और 13 नागरिक मारे गए थे।

खुफिया सूत्रों ने बताया कि सईद पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसका कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हो गया था।

सईद से पहले दो अन्य संदिग्धों डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. आदिल अहमद राथेर को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 'सफेदपोश आतंकवादी' का एंगल सामने आना चिंताजनक है। सईद से जुड़ी कम से कम दो कारें सईद से जुड़ी हुई हैं। मारुति स्विफ्ट डिजायर से पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद किया। मारुति ब्रेजा वह कार हो सकती थी जिसे पुलिस द्वारा आतंकी सेल की पहचान न होने पर बम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता।

सूत्रों ने बताया कि सईद खुद ब्रेजा चलाती थी, जबकि डिजायर का उपयोग मुख्य रूप से शकील करता था। उसके आवास से पुलिस ने लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किए थे।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आतंकवादियों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और देश के अन्य हिस्सों में श्रृंखला में बम धमाकों की एक भयावह योजना थी। सूत्रों ने कहा कि इस योजना में 32 कारें शामिल थीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी 32 कारों का इस्तेमाल बम पहुंचाने के लिए किया जाना था या नहीं।