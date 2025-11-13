Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsreal work begins after 4 pm What the doctor accused in the Red Fort blast told his colleague
शाम 4 बजे के बाद असली काम; लाल किला ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर ने साथी को क्या-क्या बताया

शाम 4 बजे के बाद असली काम; लाल किला ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर ने साथी को क्या-क्या बताया

संक्षेप: खुफिया सूत्रों ने बताया कि सईद पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसका कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हो गया था।

Thu, 13 Nov 2025 01:50 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किला धमाका मामले की मुख्य संदिग्ध डॉ. शाहीन सईद के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शाहीन सईद फरीदाबाद के अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में अपनी 'दिन की नौकरी' खत्म करने के बाद हर दिन शाम 4 बजे के बाद अपने काम के बारे में रहस्यमय तरीके से बात करती थी। जांच से परिचित अधिकारियों ने बताया कि सईद अपने साथ तस्बीह (माला) और हदीस की किताब रखती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में उसके एक सहकर्मी के हवाले से कहा है कि वह अजीब व्यवहार करती थी। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि सईद संस्थान के नियमों का पालन नहीं करती थी और अक्सर किसी को बताए बिना ही चली जाती थी। अल-फलाह संस्थान ने लाल किला हमले से खुद को अलग कर लिया है और जांच में सहयोग करने तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की बात कही है।

सईद की पहचान पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवादी समूह की महिला विंग की प्रमुख के रूप में की गई थी। खुफिया जानकारी बताती है कि यह विशेष सेल जैश द्वारा चलाया जा रहा था, जो 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार है।

लखनऊ के लाल बाग की निवासी सईद को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी आतंकी सेल के चौथे सदस्य द्वारा लाल किला के पास विस्फोटकों से भरी एक हुंडई i20 को चलाकर उड़ाने से कुछ घंटे पहले हुई, जिसमें उमर और 13 नागरिक मारे गए थे।

खुफिया सूत्रों ने बताया कि सईद पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसका कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हो गया था।

सईद से पहले दो अन्य संदिग्धों डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. आदिल अहमद राथेर को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 'सफेदपोश आतंकवादी' का एंगल सामने आना चिंताजनक है। सईद से जुड़ी कम से कम दो कारें सईद से जुड़ी हुई हैं। मारुति स्विफ्ट डिजायर से पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद किया। मारुति ब्रेजा वह कार हो सकती थी जिसे पुलिस द्वारा आतंकी सेल की पहचान न होने पर बम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता।

सूत्रों ने बताया कि सईद खुद ब्रेजा चलाती थी, जबकि डिजायर का उपयोग मुख्य रूप से शकील करता था। उसके आवास से पुलिस ने लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किए थे।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि आतंकवादियों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और देश के अन्य हिस्सों में श्रृंखला में बम धमाकों की एक भयावह योजना थी। सूत्रों ने कहा कि इस योजना में 32 कारें शामिल थीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी 32 कारों का इस्तेमाल बम पहुंचाने के लिए किया जाना था या नहीं।

अब तक पहचानी गई चौथी कार लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट है जो बुधवार को लावारिस मिली थी। फोरेंसिक जांच ने विस्फोटक सामग्री की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे पता चलता है कि इस कार का उपयोग i20 बम में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम नाइट्रेट सहित रसायनों के परिवहन के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस अभी भी अन्य संदिग्धों और उनकी विस्तृत योजना की जांच कर रही है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Delhi Police
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।