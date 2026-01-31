हमेशा अपने साथ ब्रीफकेस में बंदूक रखते थे रियल एस्टेट टाइकून, IT रेड में ले ली अपनी ही जान

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 31, 2026 09:45 am IST
बेंगलुरु के लैंगफोर्ड टाउन स्थित कॉन्फिडेंट ग्रुप के मुख्यालय में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कमरे से गोली चलने की आवाज आई। पुलिस के अनुसार, सी जे रॉय ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से अपने सीने के बाईं ओर गोली मार ली। आपको बता दें कि जिस समय यह घटना हुई उस समय आयकर विभाग के अधिकारी उनके दफ्तर छापेमारी के लिए पहुंची थी।

दोपहर 12 बजे के करीब केरल के कोच्चि और बेंगलुरु की आयकर विभाग की टीमें रॉय के कार्यालय पहुंचीं। दोपहर 02:00 बजे सी जे रॉय अपने कार्यालय पहुंचे और पूछताछ में शामिल हुए। 2 से 3 बजे के बीच अधिकारियों ने दस्तावेजों की समीक्षा की और रॉय को कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। तीन बजे के करीब रॉय यह कहकर अपने केबिन में गए कि वे कुछ दस्तावेज लेकर आते हैं और अपनी मां से बात करना चाहते हैं। 3:10 बजे केबिन के भीतर से गोली चलने की आवाज आई। कर्मचारी और अधिकारी अंदर पहुंचे तो रॉय खून से लथपथ मिले। उन्हें तुरंत एचएसआर लेआउट के नारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। |

सी जे रॉय के करीबियों के अनुसार, वे सुरक्षा के प्रति काफी सजग थे और हमेशा एक ब्रीफकेस अपने साथ रखते थे जिसमें उनकी लाइसेंसी पिस्तौल और महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे। उनके एक सहयोगी ने बताया कि यदि वे कभी गलती से ब्रीफकेस भूल जाते तो तुरंत अंगरक्षकों को उसे लाने के लिए भेजते थे।

रॉय के भाई और व्हाइटगोल्ड के मालिक सी जे बाबू ने आयकर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रॉय पिछले तीन दिनों से चल रहे छापों और पूछताछ के कारण भारी दबाव में थे। बाबू का दावा है कि उनके भाई पर कोई कर्ज नहीं था और वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। उनकी मौत के लिए केवल आयकर अधिकारियों का दबाव जिम्मेदार है।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने फिलहाल अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। बैलिस्टिक टीम पिस्तौल की जांच कर रही है और कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रॉय की पत्नी और दोनों बच्चे दुबई में रहते हैं और उनके शनिवार सुबह तक बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है।

सी जे रॉय को रियल एस्टेट के साथ-साथ मनोरंजन जगत (फिल्म निर्माण) और परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता था।

