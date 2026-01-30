इनकम टैक्स छापे के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी सीजे रॉय की मौत, सुसाइड की आशंका
रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनके उनके घर से गोली लगी हालात में पाया गया। जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था।
प्रसिद्ध रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत हो गई है। शुक्रवार को वह अपने बेंगलुरू स्थित आवास पर मृत अवस्था में मिले। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस घटना के समय आयकर विभाग उनके तमाम कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 57 वर्षीय सीजे रॉय को उनके लैंगफोर्ड टाउन इलाके वाले घर में गोली लगने के बाद देखा गया। यहां से रॉय को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें नारायण अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्याहै या फिर हत्या अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें सुसाइड और मर्डर दोनों ऐंगल से जांच की जा रही है।"
बकौल पुलिस, जिस दौरान रॉय को गोली लगी उसी वक्त आयकर विभाग के अधिकारी उनके कॉन्फिडेंट ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे थे।