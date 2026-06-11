पहले बड़ी से शादी फिर छोटी बहन को बना लिया पत्नी; हैदरबाद में रियल एस्टेट कारोबारी ने कर दिया कांड

Hyderabad Crime News: हैदराबाद पुलिस ने एक कारोबारी को अपनी दूसरी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 10 जून की तड़के करीब साढ़े चार बजे मलकाजगिरि थाना क्षेत्र के अपने घर में 35 वर्षीय पत्नी पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हैदरबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी डी अरुण कुमार (48) को अपनी दूसरी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 10 जून की तड़के करीब 4:30 बजे मलकाजगिरि थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर 35 वर्षीय पत्नी पर बेरहमी से तीन गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

वारदात के बाद फरारी और गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत तीन अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मलकाजगिरि जोन के डीसीपी सी एच श्रीधर ने बताया कि गहन प्रयासों के बाद आरोपी को मौला अली रेलवे स्टेशन के पास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, चाकू और अपराध से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे जांच के दौरान पुलिस को कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। आरोपी अरुण कुमार ने पहले मृतका की बड़ी बहन से शादी की थी। कुछ वर्ष बाद पहली पत्नी से अलग होने के बाद उसने उसी परिवार की छोटी बहन (मृतका) से दूसरा विवाह कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी दूसरी पत्नी के चरित्र को लेकर लगातार संदेह करता रहता था। वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित करता था। पीड़िता कई बार इस अत्याचार से तंग आकर मेदक जिले के नरसापुर में अपने रिश्तेदारों के घर जाने को मजबूर हो जाती थी।

पहले भी था हथियार रखने का मामला जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पहले अंबरपेट पुलिस स्टेशन में हथियार रखने के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस का मानना है कि उसने वह हथियार खास तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के इरादे से ही खरीदा था। उस मामले में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद वह मृतका को जबरन अपने घर वापस ले आया। घटना से कुछ दिनों पहले दोनों के बीच वैवाहिक विवाद और बढ़ गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी पर तीन गोलियां चलाईं, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।