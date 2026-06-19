मैं अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार, शिवसेना में टूट के बीच भावुक हुए उद्धव ठाकरे; इस्तीफे की पेशकश
कांग्रेस के साथ गठबंधन और विलय की अटकलों पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसेना 30 वर्षों तक भाजपा के साथ रहकर भी उसमें विलय नहीं हुई, तो कांग्रेस में विलय होने का सवाल ही नहीं उठता।
शिवेसना (UBT) में टूट के बीच पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी के लोगों को मुझ पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो मैं पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हूं। पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भावुक होकर ये बातें कहीं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वह शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं हैं, तो वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, 'मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं हूं, उसी दिन मैं यह पद छोड़ दूंगा।"
उद्धव ठाकरे ने शिवसेना शिंदे गुट, BJP और बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, “आप जानते हैं मैं कैसा हूं। अगर मेरा आदमी उंगली उठाएगा तो मैं एक पल भी ऑफिस में नहीं रहूंगा। इसीलिए मैंने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ा। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता। 60 साल हो गए हैं। मैं 12 साल से लीडरशिप कर रहा हूं। अगर मेरे खिलाफ लगे इल्ज़ाम सच हैं तो मुझे बताएं, मैं अभी पद छोड़ने को तैयार हूं।”
मैं पहाड़ की तरह खड़ा रहूंगा
उद्धव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “आप में से कोई शिवसैनिक आ जाए, वह पार्टी चीफ बन जाएगा। यह सुनहरी शिवसेना किसी चोर-लुटेरे के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई लाचार देशद्रोही और मिलावटी आदमी मुझ पर आरोप लगाता है तो आपको उसका जवाब देना होगा। मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। मैं डिगा नहीं हूं, मैं निराश नहीं हुआ हूं। कई संकट आए, कई तूफान आए, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं पहाड़ की तरह खड़ा रहूंगा, ज़िम्मेदारी लूंगा। लेकिन मैं यह तभी तक करूंगा जब तक आपको मुझ पर भरोसा है। जिस पल आपका मन करेगा, मैं पद छोड़ू दूंगा।”
30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा में विलय नहीं किया
पार्टी में टूट के लिए बताई जा रही वजह पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब हमने 30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा के साथ पार्टी का विलय नहीं किया, तो हम कांग्रेस के साथ विलय कैसे कर सकते हैं? पार्टी के छह सांसदों की बगावत के बीच शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसैनिक निराश नहीं हैं, बल्कि उनमें जोश भरा है। उन्होंने कहा,"कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता या पूरे महाराष्ट्र का दौरा नहीं करता, तो हम चुनाव कैसे जीतते।
विलय होने के लिए नहीं बनी है शिवसेना
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश 'एक पार्टी, बिना चुनाव' की ओर बढ़ रहा है; यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता का आंकलन चुनावी नतीजों से होना चाहिए। उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता का जिक्र करते हुए कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने उनसे कहा था कि सत्ता से उन्हें कोई मोह नहीं है और सरकार गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ने कहा कि शिवसेना किसी भी पार्टी में विलय होने के लिए नहीं, बल्कि मराठी लोगों और हिंदुत्व की रक्षा करने और न्याय के लिए लड़ने के लिए बनी थी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।