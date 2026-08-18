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काम की बात: घर या प्लॉट खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर, तमिलनाडु में थलपति विजय ने बदल दिया नियम

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने राज्य में प्लॉट और फ्लैट की पहली बिक्री के लिए ऑनलाइन तथा बिना उपस्थिति के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को चेन्नई सचिवालय में लॉन्च की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत खत्म करना है।

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घर या प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर

घर या प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने सोमवार को घर या प्लॉट खरीदने के नियम बदल दिए हैं। प्रदेश में प्लॉट और फ्लैट की पहली बिक्री के लिए ऑनलाइन तथा बिना उपस्थिति के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने चेन्नई सचिवालय में इस नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। वाणिज्य कर एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह रजिस्ट्रेशन विभाग के उन्नत सिस्टम 'स्टार 3.0' में बदलाव का पहला चरण है।

नए नियम के तहत लेआउट और अपार्टमेंट में प्लॉट या फ्लैट की पहली बिक्री से जुड़े दस्तावेज अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही पंजीकृत किए जा सकेंगे। पहली बिक्री का अर्थ है डेवलपर द्वारा खरीदार को नया प्लॉट या फ्लैट पहली बार बेचना। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि तमिलनाडु के सीएम विजय ने आज (17 अगस्त 2026) सचिवालय में भूमि और अपार्टमेंट में घर की पहली बिक्री के आवश्यक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को केवल ऑनलाइन तथा बिना उपस्थिति के शुरू किया। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इस पहल का मकसद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाना तथा जनता को आसान सेवा उपलब्ध कराना है। इससे संबंधित पक्षों को स्वयं उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

बिल्डर, डेवलपर और आवेदकों को दस्तावेज जमा करने से पहले रजिस्ट्रेशन विभाग के टीएनरेजीनेट पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना होगा। कार्यकारी, दावा करने वाले और गवाहों को अपनी आधार डिटेल्स अपलोड करनी होंगी तथा फिंगरप्रिंट या आइरिस सत्यापन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इससे उन्हें उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

रजिस्ट्रार अधिकारियों को आवेदन 24 घंटे के भीतर प्रोसेस करना होगा। वे आवेदन को मंजूरी दे सकते हैं, सुधार के लिए वापस भेज सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। सुधार के लिए लौटाए गए दस्तावेज 30 दिनों के भीतर दोबारा जमा किए जा सकते हैं। जालसाजी रोकने के लिए पंजीकृत दस्तावेजों पर उप-रजिस्ट्रार का डिजिटल हस्ताक्षर, गतिशील पांच-रंग वाला एंडोर्समेंट तथा प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन विवरण वाला क्यूआर कोड अंकित होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद दस्तावेजों पर उप-रजिस्ट्रार डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें संबंधित यूजर अकाउंट में उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर्स 60 दिनों तक अपने अकाउंट से सत्यापित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आम लोग प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन कर मौजूदा प्रक्रिया से दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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