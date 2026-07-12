क्या आपको भी आया RBI का ये वॉट्सऐप मैसेज? जानें डिजिटल रुपए का सच और फ्रॉड से बचने के 3 तरीके

इसके लिए रिजर्व बैंक सबसे लोकप्रिय चैटिंग प्लेटफॉर्म 'वॉट्सऐप' का इस्तेमाल कर रहा है ताकि देश के कोने-कोने तक लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि कैसे देश की यह संप्रभु डिजिटल करेंसी, असली नोटों जैसे भरोसे और आधुनिक UPI जैसी सुविधा का एक बेहतरीन मिश्रण है।

अगर आज आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या वॉट्सऐप मैसेज चमका है, तो अकेले आप ऐसे नहीं हैं। देश की अर्थव्यवस्था को 'कैश लेस' बनाने और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपए को बढ़ावा देने के लिए RBI ने एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है।

इसके लिए रिजर्व बैंक सबसे लोकप्रिय चैटिंग प्लेटफॉर्म 'वॉट्सऐप' का इस्तेमाल कर रहा है ताकि देश के कोने-कोने तक लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि कैसे देश की यह संप्रभु डिजिटल करेंसी, असली नोटों जैसे भरोसे और आधुनिक UPI जैसी सुविधा का एक बेहतरीन मिश्रण है।

जैसे-जैसे डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के तरीके एडवांस हो रहे हैं, वैसे-वैसे रिज़र्व बैंक सुरक्षा नियमों पर भी जोर दे रहा है। बैंक का साफ कहना है कि डिजिटल रुपए सिर्फ आधिकारिक कमर्शियल बैंकों के ऐप के जरिए ही इस्तेमाल किया जाता है, न कि किसी थर्ड-पार्टी डाउनलोड लिंक से।

यह असली मैसेज है या फ्रॉड? ऐसे करें '3-पॉइंट चेक' यह पुख्ता करने के लिए कि आपके पास आया मैसेज वाकई रिजर्व बैंक की तरफ से ही है या किसी जालसाज का है, इन तीन बातों की जांच जरूर करें:

1. वेरिफाइड अकाउंट का ग्रीन/ब्लू टिक जिस अकाउंट से मैसेज आया है, क्या उसके नाम के आगे ब्लू टिक वाला बैज लगा है? जब आप मैसेज पर टैप करेंगे तो चैट विंडो के सबसे ऊपर रिज़र्व बैंक के लोगो वाली प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी। उसके आगे रिजर्व ऑफ इंडिया लिखा होगा और ठीक बगल में ब्लू या ग्रीन टिक वाला बैज होगा। नाम के ठीक नीचे 'बिजनेस अकाउंट' लिखा आएगा, जो 2-3 सेकेंड में गायब हो जाता है। प्रोफाइल पर टैप करने पर 'बिजनेस इंफो' के साथ RBI का पूरा डिटेल पेज खुल जाएगा।

2. ऑफिशियल नंबर की जांच करें अकाउंट पर टैप करके उसका फोन नंबर चेक करें। रिज़र्व बैंक सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए दो नंबरों से ही अपने आधिकारिक मैसेज भेजता है:

+91 99309 91935

+91 99990 41935 इस संबंध में ज्यादा जानकारी और पुष्टि के लिए आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) का ऑफिशियल फैक्ट-चेक देख सकते हैं, जिसने साफ किया है कि ये दोनों नंबर ही रिज़र्व बैंक के वेरिफाइड बिजनेस अकाउंट हैं।

3. किसी लिंक पर क्लिक न करें क्या उस वॉट्सऐप मैसेज में कोई फाइल डाउनलोड करने, "फ्री डिजिटल मनी" का दावा करने, "KYC अपडेट" करने या किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया है? अगर हां, तो वह पूरी तरह फ्रॉड है। असली मैसेज सिर्फ जानकारी देने के लिए होते हैं, उनमें कोई संदेहास्पद लिंक नहीं होता।

डिजिटल रुपया फ्री में नहीं मिलता! डिजिटल रुपया (e₹) भारत की आधिकारिक डिजिटल करेंसी है, जिसे सीधे RBI जारी करता है। यह भौतिक नकदी (कागजी नोट और सिक्कों) का एक कानूनी और डिजिटल विकल्प है। यह सभी स्टैंडर्ड UPI QR कोड पर काम करता है, छुट्टा पैसों की झंझट को खत्म करता है और इस पर केंद्रीय बैंक का पूरा संप्रभु भरोसा होता है। इसलिए "मुफ्त डिजिटल रुपया पाएं" जैसे किसी भी झांसे में न आएं।

सावधान: RBI खुद कोई e₹ ऐप ऑफर नहीं करता! रिज़र्व बैंक भले ही वॉट्सऐप पर इसके प्रति जागरूकता फैला रहा है, लेकिन वह सीधे तौर पर कोई ऐप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक की ओर से निर्मित जरूर है, लेकिन इसका प्रबंधन और वितरण पूरी तरह से कमर्शियल (वाणिज्यिक) बैंकों द्वारा किया जाता है। अगर आपको किसी चैट या SMS में "Official RBI Digital Rupee App" डाउनलोड करने का लिंक मिले, तो उस पर भूलकर भी टैप न करें।

सिर्फ 2 स्टेप्स में डाउनलोड करें असली डिजीटल रुपया ऐप

अगर आप डिजिटल रुपये का अनुभव लेना चाहते हैं, तो सुरक्षित तरीका अपनाएं:

स्टेप 1: सुनिश्चित करें कि आपका खाता इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों में से किसी एक में हो, जैसे- SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, या Bank of Baroda आदि।

स्टेप 2: अपने फोन का गूग प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर खोलें। वहां अपने बैंक के नाम के साथ "Digital Rupee" लिखकर सर्च करें, जैसे: eRupee by SBI, Digital Rupee By ICICI Bank, या HDFC Bank Digital Rupee आदि।

आपके पास क्यों आया RBI का यह वॉट्सऐप? रिज़र्व बैंक ने अपने प्रसिद्ध जन-जागरूकता अभियान "RBI कहता है" का दायरा बढ़ाते हुए सीधे वॉट्सऐप के जरिए लोगों तक पहुंचने का फैसला किया है। इसके पीछे तीन मुख्य वजहें हैं: