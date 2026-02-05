Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsravneet singh bittu and Rahul Gandhi controversy over traitor remark what udit raj said
राहुल गांधी प्योर हार्ट के हैं, चिढ़ने वाली क्या बात है; गद्दार कमेंट पर बिट्टू से बोले उदित राज

राहुल गांधी प्योर हार्ट के हैं, चिढ़ने वाली क्या बात है; गद्दार कमेंट पर बिट्टू से बोले उदित राज

संक्षेप:

Ravneet Singh Bittu News: संसद परिसर में सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। वहां, राहुल गांधी भी मौजूद थे। उस दौरान बिट्टू सामने से आ रहे थे। उन्हें देखकर राहुल ने कहा, 'खिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है...मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आओगे।'

Feb 05, 2026 09:52 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर दिए 'गद्दार' बयान पर विवाद जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बात हंसी मजाक में कही गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिट्टू ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात तो किया ही है। बुधवार को संसद परिसर में राहुल ने बिट्टू को गद्दार कह दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उदित राज ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है और कहा है कि वह साफ दिल के हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी जी बहुत प्योर हार्ट के आदमी हैं। हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन उसको हवा दी बीजेपी ने और रवनीत बिट्टू को चढ़ा दिया। कहते हैं कि झाड़ पर चढ़ाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल जी ने लाइट मूड में कहा था, मैंने देखा था।'

राज ने आगे कहा, 'दूसरी बात यह है कि चिढ़ने की क्या बात है। कांग्रेस ने ही तो इनको नेता बनाया। इनके पूरे खानदान को नेता बनाया। तो विश्वासघात किया भी है। लेकिन जिस टोन में राहुल गांधी ने कहा उसमें कुछ गलत नहीं था।'

क्या था मामला

संसद परिसर में सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। वहां, राहुल गांधी भी मौजूद थे। उस दौरान बिट्टू सामने से आ रहे थे। उन्हें देखकर राहुल ने कहा, 'खिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है...मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आओगे।' इसपर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, 'ये देश के दुश्मन हैं।' राहुल गांधी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू से हाथ मिलाने का प्रयास किया, हालांकि भाजपा नेता ने हाथ नहीं मिलाया और सीधे संसद भवन के अंदर चले गए।

सिख के अपमान के आरोप

बिट्टू ने बाद में राहुल गांधी को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 'बिगड़ा हुआ बेटा' करार दिया। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, 'उन्होंने यह बात कई अन्य सांसदों से क्यों नहीं कही, बल्कि केवल एक सिख से ही क्यों कही?' बिट्टू ने एक वीडियो संदेश में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे (गांधी परिवार) खुद को सबसे बड़ा 'देशभक्त' मानते हैं क्योंकि उनके पिता (राजीव गांधी) ने अपना जीवन कुर्बान किया था। मैंने पार्टी में यह लड़ाई लड़ी कि मेरे दादा, बेअंत सिंह गांधी परिवार द्वारा लगाई गई आग के कारण पंजाब में शहीद हुए।'

उन्होंने दावा किया, 'आप (कांग्रेस) देश के खिलाफ हैं और आपके हाथ सिखों के खून से रंगे हैं।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार और पगड़ी देखकर कांग्रेस नेता ने इस तरह का व्यवहार किया। बिट्टू ने कहा, 'यह सरदार गांधी परिवार के उस वंशज से कभी हाथ नहीं मिलाएगा, जो सिखों का हत्यारा है और जिसने गुरुद्वारों को ध्वस्त किया है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस में दोबारा शामिल होंगे, तो बिट्टू ने पलटवार किया, 'वापस आए, मेरी जूती।'

राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन

भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने गांधी पर हमला करते हुए उनपर 'सिख विरोधी मानसिकता' रखने का आरोप लगाया, जबकि कुछ सिख सांसदों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का समर्थन किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताओं ने भी कांग्रेस के अकबर रोड स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Rahul Gandhi Rahul Gandhi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।