एयरपोर्ट पर यही भगवंत मान के पास था, शराब की बोतल दिखाकर रवनीत बिट्टू ने किया बड़ा दावा
एयरपोर्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हिरासत में लिए जाने को लेकर भाजपा नेता रवनीत बिट्टू ने चौंकाने वाला दावा किया है। पंजाब विधानसभा परिसर में रवनीत बिट्टू ने शराब की बोतल दिखाते हुए मान पर हमला बोला।
एयरपोर्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हिरासत में लिए जाने को लेकर भाजपा नेता रवनीत बिट्टू ने चौंकाने वाला दावा किया है। पंजाब विधानसभा परिसर में रवनीत बिट्टू ने शराब की बोतल दिखाते हुए मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसी तरह की शराब की बोतल दिल्ली एयरपोर्ट पर भगवंत मान के पास से मिली थी। साथ ही आरोप लगाया कि भगवंत मान महंगी शराब के शौकीन हैं।
बताया महंगी शराब के शौकीन
रवनीत बिट्टू ने कहा कि यह बोतल है जो भगवंत मान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर मिली थी। उन्होंने कहा कि इस बोतल की कीमत 70,000 रुपए है। पंजाब बर्बाद हो गया है, लूट लिया गया है। भाजपा नेता को एक नीली और सफेद बोतल लिए देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह मेक्सिको की अल्ट्रा-प्रीमियम टकीला क्लासे एजुल रेपोसाडो है। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक भारत में इसकी कीमत 35 से 55 हजार रुपए है। वहीं, इसके महंगे वैरिएंट की कीमत 80 हजार रुपए तक जा सकती है।
नहीं रुका हमला
बिट्टू का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने मान पर दोहरा वार करने के लिए टल्ली शब्द का इस्तेमाल किया। बिट्टू ने कहा कि इस टल्ली से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ फोन लगाने में व्यस्त रहे, लेकिन असली और महत्वपूर्ण काम पीछे छूट गया। गौरतलब है कि पंजाब में ‘टल्ली’ शब्द का इस्तेमाल होता है। शराब की बोतल की घंटी जैसी टोपी की ओर इशारा करते हुए, बिट्टू ने दावा किया कि मान सीनियर अधिकारियों को कॉल करते थे ताकि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने और अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में निर्देश जारी करें।
छिड़ा हुआ है विवाद
रवनीत बिट्टू का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते मान की कथित हिरासत को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री को पेरिस से लौटने के बाद लगभग तीन घंटे तक एयरपोर्ट पर रोका गया। इसके बाद कस्टम अधिकारियों ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मान 16-17 अक्टूबर को पेरिस गए थे ताकि पंजाब की कृषि उत्पादों को एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य महोत्सव में प्रमोट किया जा सके। हालांकि, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का दावा था कि मान और वह अपनी उनकी पत्नी के साथ फ्रांस गए थे, ताकि आप नेता का जन्मदिन मनाया जा सके।
आप के पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने एक वीडियो बयान में मुख्यमंत्री के साथ हुई ज्यादतियों का विरोध किया। पन्नू ने दावा किया कि कस्टम अधिकारी पहले मान को जाने दे रहे थे। लेकिन बाद में ऊपर से बहुत दबाव बताकर वापस बुला लिया। हालांकि, आप ने चालान का कारण नहीं बताया। भाजपा ने दावा किया कि मन से अतिरिक्त सामान या अघोषित पैसे रखने के आरोपों पर सवाल किए गए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।