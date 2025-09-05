ravi river punjab flood washed away 30 km long fence on indo pakistan border बाढ़ ने मिटा दी भारत-पाकिस्तान की सीमा! खाली पड़े हैं पोस्ट; बह गई 30 किलोमीटर की बाड़, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsravi river punjab flood washed away 30 km long fence on indo pakistan border

बाढ़ ने मिटा दी भारत-पाकिस्तान की सीमा! खाली पड़े हैं पोस्ट; बह गई 30 किलोमीटर की बाड़

रावी नदी में बाढ़ की वजह से भारत-पाकिस्तान की सीमा पर लगी लगभग 30 किलोमीटर लंबी लोहे की बाड़ भी बह गई। वहीं दर्जनों ऐसी पोस्ट हैं जहां बीएसएफ के सैनिक मौजूद नहीं हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:21 PM
share Share
Follow Us on
बाढ़ ने मिटा दी भारत-पाकिस्तान की सीमा! खाली पड़े हैं पोस्ट; बह गई 30 किलोमीटर की बाड़

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की नदियां इन दिनों उफान पर हैं। पानी की ताकत के सामने इंसानों की बनाई सरहदें भी टिक नहीं पाईं। पंजाब में उग्र रूप धारण करने वाली रावी नदी ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर करीब 30 किलोमीटर की तारबंदी ही खत्म कर दी। खंभे और तार भीषण बाढ़ में बह गए। वहीं दोनों ही तरफ दर्जनों चेकपोस्ट खाली पड़े हैं। बाढ़ को देखते हुए बीएसएफ ने भी अपने चेकपोस्ट खाली कर दिए थे और सारा साजो सामान भी निकाल लिया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स स्मग्लर्स इस बाढ़ का भी फायदा उठाने में लगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई तस्करों ने सीमा को लांघने की कोशिश की थी, हालांकि वे बीएसएफ की नजर में आ गए और पकड़े गए। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के डीआईजी एके विद्यार्थी ने कहा, अकेले गुरदासपुर में हमारे 30 से 40 पोस्ट पानी में डूब गए हैं। सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया था। इसके अलावा लगभग 30 किलोमीटर की बाड़ बाढ़ की वजह से तबाह हो गई है।

कई गांवों के लोगों ने भागकर बीएसएफ के शिविरों में शरण ली है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बीएसएफ पोस्ट भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। वहीं जवानों ने भागकर डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारा दरबार साहिब में शरण ली है। अधिकारियों ने कहा, रावी नदी ने सीमा पार भी तबाही मचाई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई पोस्ट खाली कर दी हैं। कई साल बाद रावी में इतनी भीषण बाढ़ आई है।

गुरदासपुर ड्रेनेज डिपार्टमेंट के मुताबिक रावी नदी के 28 से ज्यादा बांध टूट गए हैं। अमृतसर में ही 1- से 12 बंधे टूटे हैं। वहीं पठानकोट में एक दो किलोमीटर लंबा बंधा टूट गया है। डेरा बाबा नानक के पास 500 मीटर के लगभग बाड़ उखड़ गया है। बीएसएफ का कहना है कि महीनेभर में इसे फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं बीएसएफ के जवान फिरोजपुर और अन्य जिलों में राहत बचाव में लगे हुए हैं।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शुक्रवार को बताया कि भाखड़ा डैम का जलस्तर अब घटकर 1678.66 रह गया है, जबकि कल यह 1679.05 था, यानी लगभग आधा फुट की कमी आई है। बैंस ने कहा कि अगले कुछ दिनों में बारिश पहले से कम है, सभी जगह मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, यह राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा, 'हम लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, पिछले कई दिनों से हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज़ कर चुके हैं, ईश्वर की कृपा से किसी भी तरह की जनहानि टल गई है।'

UP Floods India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।