बाढ़ ने मिटा दी भारत-पाकिस्तान की सीमा! खाली पड़े हैं पोस्ट; बह गई 30 किलोमीटर की बाड़

रावी नदी में बाढ़ की वजह से भारत-पाकिस्तान की सीमा पर लगी लगभग 30 किलोमीटर लंबी लोहे की बाड़ भी बह गई। वहीं दर्जनों ऐसी पोस्ट हैं जहां बीएसएफ के सैनिक मौजूद नहीं हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की नदियां इन दिनों उफान पर हैं। पानी की ताकत के सामने इंसानों की बनाई सरहदें भी टिक नहीं पाईं। पंजाब में उग्र रूप धारण करने वाली रावी नदी ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर करीब 30 किलोमीटर की तारबंदी ही खत्म कर दी। खंभे और तार भीषण बाढ़ में बह गए। वहीं दोनों ही तरफ दर्जनों चेकपोस्ट खाली पड़े हैं। बाढ़ को देखते हुए बीएसएफ ने भी अपने चेकपोस्ट खाली कर दिए थे और सारा साजो सामान भी निकाल लिया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स स्मग्लर्स इस बाढ़ का भी फायदा उठाने में लगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई तस्करों ने सीमा को लांघने की कोशिश की थी, हालांकि वे बीएसएफ की नजर में आ गए और पकड़े गए। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के डीआईजी एके विद्यार्थी ने कहा, अकेले गुरदासपुर में हमारे 30 से 40 पोस्ट पानी में डूब गए हैं। सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया था। इसके अलावा लगभग 30 किलोमीटर की बाड़ बाढ़ की वजह से तबाह हो गई है।

कई गांवों के लोगों ने भागकर बीएसएफ के शिविरों में शरण ली है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बीएसएफ पोस्ट भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। वहीं जवानों ने भागकर डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारा दरबार साहिब में शरण ली है। अधिकारियों ने कहा, रावी नदी ने सीमा पार भी तबाही मचाई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई पोस्ट खाली कर दी हैं। कई साल बाद रावी में इतनी भीषण बाढ़ आई है।

गुरदासपुर ड्रेनेज डिपार्टमेंट के मुताबिक रावी नदी के 28 से ज्यादा बांध टूट गए हैं। अमृतसर में ही 1- से 12 बंधे टूटे हैं। वहीं पठानकोट में एक दो किलोमीटर लंबा बंधा टूट गया है। डेरा बाबा नानक के पास 500 मीटर के लगभग बाड़ उखड़ गया है। बीएसएफ का कहना है कि महीनेभर में इसे फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं बीएसएफ के जवान फिरोजपुर और अन्य जिलों में राहत बचाव में लगे हुए हैं।